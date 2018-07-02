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Телеканал новин 24 Новини Новини України

Українські туристи застрягли на Мальорці: в туроператора зробили заяву

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Українські туристи не можуть вилетіти з Іспанії
Українські туристи не можуть вилетіти з Іспанії / Фото із відкритих джерел (Ілюстрація)

Окрім Тунісу, Грузії та Албанії, українські туристи не можуть повернутись додому з Балеарських островів Іспанії.

2 липня стало відомо, що приблизно 160 українських туристів не можуть вилетіти з іспанської Пальми-де-Мальорка.

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Українці їхали на відпочинок через туроператора Join UP!

У туроператора з цього приводу зробили заяву – кажуть, що вирішили скоротити польоти в напрямку Іспанії.

У зв'язку з технічними несправностями і регулярними затримками вильотів авіакомпаній YanAir і Bravo Airways туроператор Join UP ухвалив дуже непросте, але єдине правильне рішення – скоротити польотну програму за напрямом Іспанія,
– йдеться у заяві, розміщеній на офіційному сайті компанії.

З 2 липня вони взагалі припинили возити туристів до Пальма-де-Майорка. Проте 3 липня обіцяють таки забрати тих туристів, які застрягли на курортах Іспанії.

У Join UP! також повідомляють, що з 4 липня будуть скасовані рейси з регіонів до Барселони, а рейс із Києва на Тенерифе літатиме один раз в 10/11 днів.

 

Теги: Новини України відпочинок авіація
Джерело: 24 Канал
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