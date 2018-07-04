Небрежные авиакомпании и туроператоры: как возместить убытки пассажира

Днями український туристичний бізнес сколихнули скандали довкола затримок авіарейсів, через які сотні українців стали заручниками аеропортів і не могли вилетіти на відпочинок або повернутися додому.

Як захистити свої інтереси у подібних випадках з точки зору чинного законодавства 24 каналу розповів керівник юридичного онлайн-сервісу Bitlex Денис Черкасов.

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Ситуації із затримками-скасуванням авіарейсів є досить поширеним явищем. Звичайні люди про це рідко чують, позаяк такі випадки не є настільки масовими, як ситуація, яка недавно склалася навколо авіакомпанії Bravo Airways, відзначив Черкасов.

На що мають право пасажири

Найперше, на що слід звернути увагу, акцентував юрист – пасажирам варто знати, на що саме вони можуть розраховувати у випадку затримки/скасування рейсу:

- харчування, прохолодні напої;

- два телефонні дзвінки, або телекс-, факс-повідомлення, або повідомлення електронною поштою, якщо для цього є технічні умови аеропорту;

- місця у готелі, якщо час очікування рейсу припадає на нічний час;

- трансфер аеропорт – готель – аеропорт.

Якщо ж перевізник відмовляється надавати зазначені послуги безкоштовно, пасажири можуть самостійно їх оплатити. Основне – зберегти всі чеки! У такому випадку пасажири зможуть стягнути всі ці витрати в досудовому (шляхом направлення претензії) або в судовому порядку.

Компенсації пасажирам

Окрім цього, відповідно до Повітряного кодексу України перевізник має виплатити пасажирам компенсацію у випадку скасування рейсу чи відмови у перевезенні у таких розмірах:

250 євро – для рейсів дальністю до 1500 км;

400 євро – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 км;

600 євро – для рейсів дальністю понад 3500 км.

Відстань визначається від пункту, де була відмова у перевезенні, до пункту призначення.

При цьому перевізник має право зменшити розмір компенсації на 50 %, якщо пасажиру пропонується заміна маршруту перевезення до його пункту призначення альтернативними рейсами, час прибуття яких не перевищує запланованого:

- на 2 години – для рейсів дальністю до 1500 кілометрів;

- на 3 години – для рейсів дальністю від 1500 до 3500 кілометрів;

- на 4 і більше годин – для інших рейсів, не зазначених у другому і третьому абзацах цієї частини.

Перевізник не зобов’язаний виплачувати зазначену вище компенсацію, якщо причиною скасування рейсу була дія непереборної сили чи надзвичайна ситуація, якій не могли запобігти, навіть якби було вжито усіх заходів. Тобто у випадку поганих погодних умов (та інших подібних ситуацій) зазначена компенсація не виплачується. Тому варто перевіряти, яка саме причина скасування рейсу вказана у Довідці про скасування рейсу.

Також можна вимагати у перевізника безплатно замінити квитки на інший рейс, у тому числі альтернативними маршрутами перевезення. Якщо перевізник відмовляється – можна замінити квитки самостійно (зберігши при цьому всі чеки). Потім це дозволить вимагати компенсувати вартість замінених квитків.

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Як відшкодувати збитки

Найголовніше питання – що робити туристу, коли затримка/скасування рейсу вже відбулася, та як відшкодувати завдані збитки.

Перше, що необхідно зробити, – визначити винну сторону. Це може бути як авіаперевізник, так і туроператор (який виступає фрахтувальником повітряного судна).

Для цього пасажири під час перебування в аеропорту можуть взяти у представника авіаперевізника довідку про причини затримки чи скасування рейсу.

Якщо довідку взяти не вдалося або з її змісту неможливо зрозуміти, хто винний у затримці чи скасуванні рейсу, то варто звернутися до юристів. У цьому випадку можна направити адвокатський запит перевізнику, туроператору, відповідним державним органам щодо роз’яснення причин затримки\скасування рейсу. На адвокатський запит зобов’язані відповісти протягом 5 робочих днів.

Якщо винен авіаперевізник

Якщо затримка/скасування рейсу відбулися з вини авіаперевізника, то в цьому випадку слід направити останньому претензію з метою врегулювання ситуації в досудовому порядку. Цей варіант є швидшим та дешевшим, аніж звернення до суду.

Якщо сталася затримка рейсу, то пасажири мають право виключно на компенсацію збитків, які вони понесли внаслідок такої затримки рейсу, до яких можна віднести таке:

- витрати на транспорт, харчування, напої, проживання в готелі на час затримки рейсу тощо;

- збитки у розмірі вартості втраченого часу проживання в готелі;

- у разі завдання шкоди здоров’ю – витрати на придбання ліків.

Слід зазначити, що варто вказувати лише збитки, які ви можете підтвердити документально. Наприклад, вам не надали харчування та напої і ви їх самостійно оплатили – потрібно буде докласти чеки.

Якщо сталося скасування рейсу або пасажиру було відмовлено у перевезенні проти його волі, то пасажири, крім відшкодування збитків, мають право отримання компенсації від авіаперевізника у розмірі від 250 до 600 євро залежно від дальності перельоту та інших обставин справи.

Якщо захист прав пасажира в досудовому порядку не дав своїх результатів, то необхідно звертатися до суду та стягувати кошти в примусовому порядку. У судовому порядку можна заявляти вже й про відшкодування моральної шкоди, що була завдана скасуванням чи затримкою рейсу.

Якщо винен туроператор

Однак у деяких випадках винуватцем того, що туристи не можуть вилетіти нібито заброньованим рейсом, є саме туристичний оператор, у якого турист забронював тур.

На сьогодні деякі туроператори, які вважаються одними з лідерів туристичного ринку, є не зовсім чесними у своєму ставленні до туристів: продають тури з авіаперельотами ще до того, як сформували польотну програму та уклали відповідні договори з авіаперевізниками,

– відзначив Черкасов.

У цьому випадку це свідомий обман туриста: туроператор продає продукт, якого немає. Це пряме порушення туроператором Законів України "Про туризм" та "Про захист прав споживачів".

Юрист рекомендує в такому випадку звертатися до туроператора з претензією про відшкодування шкоди. Здебільшого туроператори не хочуть ставити під удар свою репутацію ще більше та вирішують спір з туристом в досудовому порядку.

Якщо ж спір у досудовому порядку вирішити не вдалося, варто звертатися до суду та стягувати з недобросовісного туроператора кошти в примусовому порядку.

У будь-якому випадку, порадив Денис Черкасов, варто звернутися до кваліфікованого юриста, який надасть туристу юридичну допомогу та забезпечить відшкодування авіаперевізником чи туроператором всіх понесених туристом витрат.