В Wizz Air анонсировали открытие рейса из Харькова в Лондон
Европейский лоукост-перевозчик Wizz Air анонсировал открытие двух новых авиарейсов. Один из них свяжет Лондон и Лиссабон, другой – Лондон и Харьков.
Об этом авиаперевозчик информирует на своей странице в Twitter.
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Объявляем два новых рейса нашей компании: из Лиссабона и Харькова до аэропорта Лутон в Лондоне,
– говорится в сообщении.
Добавим, что новый рейс сообщением Харьков – Лондон запустят с 30 октября 2018 года.
Стоимость билетов по тарифу Basic, который включает только перевозку ручной клади, сейчас стартует от 609 гривен в одну сторону. Однако рейсов по такой цене ограниченное количество. Цена на большинство перелетов колеблется в пределах 2-3 тысяч гривен.
Напомним, в июле лоукостер WizzAir отменил 19 рейсов из Варшавы, Катовице и Вроцлава на разные направления на осень и зиму.