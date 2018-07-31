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В Wizz Air анонсировали открытие рейса из Харькова в Лондон

22 Читати новину українською
Стоимость билетов на рейс сообщением Харьков – Лондон колеблется от 600 до 3000 гривен
Стоимость билетов на рейс сообщением Харьков – Лондон колеблется от 600 до 3000 гривен / delo.ua

Европейский лоукост-перевозчик Wizz Air анонсировал открытие двух новых авиарейсов. Один из них свяжет Лондон и Лиссабон, другой – Лондон и Харьков.

Об этом авиаперевозчик информирует на своей странице в Twitter.

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Объявляем два новых рейса нашей компании: из Лиссабона и Харькова до аэропорта Лутон в Лондоне,
– говорится в сообщении.

Добавим, что новый рейс сообщением Харьков – Лондон запустят с 30 октября 2018 года.

Стоимость билетов по тарифу Basic, который включает только перевозку ручной клади, сейчас стартует от 609 гривен в одну сторону. Однако рейсов по такой цене ограниченное количество. Цена на большинство перелетов колеблется в пределах 2-3 тысяч гривен.

Напомним, в июле лоукостер WizzAir отменил 19 рейсов из Варшавы, Катовице и Вроцлава на разные направления на осень и зиму.

Теги: Новости Украины Wizz Air авиация
Источник: 24 канал
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