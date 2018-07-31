В Wizz Air анонсировали открытие рейса из Харькова в Лондон

Европейский лоукост-перевозчик Wizz Air анонсировал открытие двух новых авиарейсов. Один из них свяжет Лондон и Лиссабон, другой – Лондон и Харьков.

Об этом авиаперевозчик информирует на своей странице в Twitter.

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Объявляем два новых рейса нашей компании: из Лиссабона и Харькова до аэропорта Лутон в Лондоне,

– говорится в сообщении.

Добавим, что новый рейс сообщением Харьков – Лондон запустят с 30 октября 2018 года.

Стоимость билетов по тарифу Basic, который включает только перевозку ручной клади, сейчас стартует от 609 гривен в одну сторону. Однако рейсов по такой цене ограниченное количество. Цена на большинство перелетов колеблется в пределах 2-3 тысяч гривен.

#happeningnow Announcing two new routes from London Luton to Lisbon and Kharkiv. Also, we added the ninth A321 to our fleet in Luton. Read more at: https://t.co/uzOUmWx1qQ pic.twitter.com/f5sqJxHWXt — wizzair.com (@wizzair) 31 липня 2018 р.

Напомним, в июле лоукостер WizzAir отменил 19 рейсов из Варшавы, Катовице и Вроцлава на разные направления на осень и зиму.