21:46
31 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
29°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Владімір і голубі. Норильск на Марсі
Вєсті Кремля
21:32, 30 липня
Вєсті.UA. Акторські таланти Ляшка. Президентський делікатес від Добкіна
Вєсті.UA
20:47, сьогодні
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВБИВСТВО ВІТАЛІЯ ОЛЕШКА "САРМАТА" ВАЛЮТА ДТП З HUMMER У КИЄВІ

У Wizz Air анонсували відкриття рейсу з Харкова до Лондона

59 Читать новость на русском
Вартість квитків на рейс сполученням Харків – Лондон коливається від 600 до 3000 гривень
Вартість квитків на рейс сполученням Харків – Лондон коливається від 600 до 3000 гривень / delo.ua

Європейський лоукост-перевізник Wizz Air анонсував відкриття двох нових авіарейсів. Один із них сполучатиме Лондон та Лісабон, інший – Лондон та Харків.

Про це авіаперевізник інформує на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: У Росії заявили про намір створити аналог найвідомішого українського літака

Оголошуємо два нових рейси нашої компанії: із Лісабона та Харкова до аеропорту Лутон в Лондоні,
– йдеться у повідомленні.

Додамо, що новий рейс сполученням Харків – Лондон запустять з 30 жовтня 2018 року.

Вартість квитків за тарифом Basic, який включає тільки перевезення ручної поклажі, зараз стартує від 609 гривень в один бік. Проте рейсів з такою ціною – обмежена кількість. Ціна на більшість перельотів коливається у межах 2-3 тисяч гривень.

Нагадаємо, у липні лоукостер WizzAir скасував 19 рейсів з Варшави, Катовіце та Вроцлава у різні напрямки на осінь та зиму.

Теги: Новини України авіація Wizz Air
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
сьогодні, 21:02 Найкращі смартфони липня – рейтинг Техно 24
Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
сьогодні, 20:02 Статистика смертності в ДТП: Україна серед лідерів у Європі
Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
сьогодні, 18:01 Подорожі Україною: захоплюючі місця Дніпропетровщини, які має побачити кожен
Настя Сукач
Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
сьогодні, 17:01 Кличко хоче незаконно змінити герб Києва
Леонід Косаківський
Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
сьогодні, 15:15 Вбили Віталія Олешка "Сармата": що про нього відомо
Євгенія Мазур
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
У Москві оголосили високий рівень небезпеки
 7 листопада 2016 , 11:08
Ураган "Ірма": стало відомо, які фейки поширюють про руйнівну стихію
 8 вересня 2017 , 00:36
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук