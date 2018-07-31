У Wizz Air анонсували відкриття рейсу з Харкова до Лондона
Європейський лоукост-перевізник Wizz Air анонсував відкриття двох нових авіарейсів. Один із них сполучатиме Лондон та Лісабон, інший – Лондон та Харків.
Про це авіаперевізник інформує на своїй сторінці у Twitter.
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Оголошуємо два нових рейси нашої компанії: із Лісабона та Харкова до аеропорту Лутон в Лондоні,
– йдеться у повідомленні.
Додамо, що новий рейс сполученням Харків – Лондон запустять з 30 жовтня 2018 року.
Вартість квитків за тарифом Basic, який включає тільки перевезення ручної поклажі, зараз стартує від 609 гривень в один бік. Проте рейсів з такою ціною – обмежена кількість. Ціна на більшість перельотів коливається у межах 2-3 тисяч гривень.
Нагадаємо, у липні лоукостер WizzAir скасував 19 рейсів з Варшави, Катовіце та Вроцлава у різні напрямки на осінь та зиму.