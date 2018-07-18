Лоукостер WizzAir скасовує майже два десятка рейсів з Польщі на осінь та зиму

Популярний угорський лоукостер WizzAir скасовує 19 рейсів з Варшави, Катовіце та Вроцлава у різні напрямки на осінь та зиму.

Таку інформацію оприлюднено на Lowcost.ua.

Зазначається, що більшість рейсів скасовано на зимовий період – з осені 2018 року до весни 2019 року.

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Як йдеться у повідомленні, якщо рейс скасований, то система бронювання Wizz Air автоматично замінить його на подібний напрямок. Проте також наявна можливість отримати компенсацію за скасований рейс або обрати потрібний рейс самостійно.

Також компанія готова повернути власникам квитків на скасовані рейси 120% від вартості квитка, які надалі можна витратити на придбання квитків на інші напрямки.

Поки що, авіакомпанія не коментує, чим спровокований такий крок.

Рекомендується зайти на сайт wizzair.com та перевірити чи не потрапив ваш рейс під скасування.