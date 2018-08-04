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Украинцы остались без багажа в Тбилиси после 13-часовой задержки рейса Yanair: фото и видео

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Авиакомпания Yanair оставила багаж пассажиров рейса Киев-Тбилиси в Украине
Авиакомпания Yanair оставила багаж пассажиров рейса Киев-Тбилиси в Украине / 24 Канал

Вчера, 3 августа, украинские туристы более 13 часов ожидали рейс YE211 Киев-Тбилиси компании YanAir. Впоследствии, когда самолет все же прилетел в Грузию, пассажирам сообщили, что их багаж остался в Украине.

Об этом сообщил корреспондент 24 Канала с места событий.

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Самолет все же вылетел из Киева вместо запланированных 8:45 в 21:30. Время вылета переносили 5 раз. И когда то корыто с запахом "весеннего подвала" приземлилось в Тбилиси около 02:00, то багажа на нем не было! Все чемоданы в Киеве. Представителей авиакомпании нету, все официальные телефоны не отвечают,
– рассказал журналист.

Он отметил, что по словам работников аэропорта, такой инцидент с авиакомпанией происходит уже третий раз за неделю.

"Багаж, говорили, что возможно прибудет завтрашним рейсом Yanair, но не в Тбилиси, а в Батуми, откуда его должны доставить в столичный аэропорт. У людей слетели брони отелей, следующие рейсы, многие не могут двигаться дальше из Тбилиси, потому что ждут завтрашний багаж. Короче, трэш продолжается", – добавил корреспондент.

Авиакомпания Yanair на 13 часов задержала рейс Киев-Тбилиси

Задержка рейса Киев-Тбилиси авиакомпанией Yanair

Украинские туристы остались без багажа в Тбилиси после задержки рейса Yanair

Напомним, с 8 июня авиакомпания Yanair начала выполнять прямые регулярные рейсы между Львовом и Батуми.

Теги: Новости Украины авиация Путешествия Скандал Новости Грузии Украинские туристы застряли за рубежом
Источник: 24 Канал
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