Ryanair отменила 600 рейсов: известна причина

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 600 рейсов в Бельгии, Испании, Португалии и Италии.

Об этом сообщает департамент консульской службы Министерства иностранных дел Украины.

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The Irish News отмечает, что в Ирландии был объявлена третяя 24-часовая забастовка пилотов. Они требуют пересмотреть рабочие договоренности относительно ежегодного отпуска и других социальных гарантий.

Пилоты Ryanair в Испании, Португалии, Бельгии и Италии начинают забастовку в среду и четверг, 25 и 26 июля. Это приводит к отмене 600 рейсов в течение двух дней. Это коснется 100 тысяч пассажиров.

Напомним, ранее о забастовке заявили бортпроводники компании, акция персонала коснется 24% рейсов из и в Испанию, 27% рейсов в / из Португалии и 31% рейсов из и в Бельгию.