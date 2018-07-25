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Ryanair скасувала 600 рейсів: відома причина

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Страйк Ryanair
Страйк Ryanair / Ryanair

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

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The Irish News  зазначає, що в Ірландії було оголошено третій 24-годинний страйк пілотів. Вони вимагають переглянути робочі домовленості щодо щорічної відпустки та інших соціальних гарантій.

Пілоти Ryanair в Іспанії, Португалії, Бельгії та Італії починають страйк в середу і четвер, – 25 та 26 липня. Це призводить до скасування 600 рейсів протягом двох днів. Це торкнеться 100 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, раніше про страйк заявили бортпровідники компанії акція персоналу торкнеться 24% рейсів з та до Іспанії, 27% рейсів з та до Португалії і 31% рейсів з та в Бельгію.

Теги: авіація Ryanair
Джерело: 24 Канал
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