Ryanair скасувала 600 рейсів: відома причина

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 рейсів у Бельгії, Іспанії, Португалії та Італії.

Про це повідомляє департамент консульської служби Міністерства закордонних справ України.

Читайте також: Літак Ryanair здійснив аварійну посадку в Німеччині: є постраждалі

The Irish News зазначає, що в Ірландії було оголошено третій 24-годинний страйк пілотів. Вони вимагають переглянути робочі домовленості щодо щорічної відпустки та інших соціальних гарантій.

Пілоти Ryanair в Іспанії, Португалії, Бельгії та Італії починають страйк в середу і четвер, – 25 та 26 липня. Це призводить до скасування 600 рейсів протягом двох днів. Це торкнеться 100 тисяч пасажирів.

Нагадаємо, раніше про страйк заявили бортпровідники компанії акція персоналу торкнеться 24% рейсів з та до Іспанії, 27% рейсів з та до Португалії і 31% рейсів з та в Бельгію.