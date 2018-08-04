Українці залишились без багажу у Тбілісі після 13-годинної затримки рейсу Yanair

Вчора, 3 серпня, українські туристи понад 13 годин очікували на рейс YE211 Київ-Тбілісі компанії YanAir. Згодом, коли літак все ж прилетів у Грузію, пасажирам повідомили, що їхній багаж залишився в Україні.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу з місця подій.

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Літак все ж таки вилетів із Києва замість запланованих 8:45 о 21:30. Години вильоту переносили 5 разів. І коли то корито із запахом "весняного підвалу" приземлилось в Тбілісі близько 02:00, то багажу на ньому не було! Всі валізи в Києві. Представників авіакомпанії нема, всі офіційні телефони не відповідають,

– розповів журналіст.

Він зазначив, що за словами працівників аеропорту, такий інцидент з авіакомпанією стається вже втретє за тиждень.

"Багаж казали, що можливо прибуде завтрашнім рейсом Yanair, але не в Тбілісі, а в Батумі, звідки його мають доправити в столичний аеропорт. У людей позлітали броні готелів, наступні рейси, багато хто не може рухатись далі із Тбілісі, бо чекають на завтрашній багаж. Коротше, треш продовжується", – додав кореспондент.



Авіакомпанія Yanair на 13 годин затримала рейс Київ-Тбілісі



Затримка рейсу Київ-Тбілісі авіакомпанією Yanair



Українські туристи залишились без багажу у Тбілісі після затримки рейсу Yanair



Авіакомпанія Yanair після затримки рейсу Київ-Тбілісі залишила туристів без багажу

Відео затримки рейсу Київ-Тбілісі авіакомпанією Yanair

Нагадаємо, з 8 червня авіакомпанія Yanair почала виконувати прямі регулярні рейси між Львовом та Батумі.