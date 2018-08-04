09:29
4 серп 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
29°C
29°C 17°C
  • неділя
    28°C 19°C
  • понеділок
    24°C 18°C
  • вівторок
    26°C 16°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Страшне покарання бібліотекою. Смажені факти про Овального
Вєсті Кремля
20:58, 3 серпня
Вєсті.UA. Ляшко підпрацьовує ріелтором. Плач Литвина
Вєсті.UA
20:57, 3 серпня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
СКАНДАЛ З ПРИТУЛКОМ НА ВОЛИНІ УКРАЇНІ – 27 ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВАЛЮТА

Українці залишились без багажу у Тбілісі після 13-годинної затримки рейсу Yanair

697 Читать новость на русском
Авіакомпанія Yanair залишила багаж пасажирів рейсу Київ-Тбілісі в Україні
Авіакомпанія Yanair залишила багаж пасажирів рейсу Київ-Тбілісі в Україні / 24 Канал

Вчора, 3 серпня, українські туристи понад 13 годин очікували на рейс YE211 Київ-Тбілісі компанії YanAir. Згодом, коли літак все ж прилетів у Грузію, пасажирам повідомили, що їхній багаж залишився в Україні.

Про це повідомив кореспондент 24 Каналу з місця подій.

Читайте також: Ryanair скасувала 600 рейсів: відома причина

Літак все ж таки вилетів із Києва замість запланованих 8:45 о 21:30. Години вильоту переносили 5 разів. І коли то корито із запахом "весняного підвалу" приземлилось в Тбілісі близько 02:00, то багажу на ньому не було! Всі валізи в Києві. Представників авіакомпанії нема, всі офіційні телефони не відповідають,
– розповів журналіст. 

Він зазначив, що за словами працівників аеропорту, такий інцидент з авіакомпанією стається вже втретє за тиждень.

"Багаж казали, що можливо прибуде завтрашнім рейсом Yanair, але не в Тбілісі, а в Батумі, звідки його мають доправити в столичний аеропорт. У людей позлітали броні готелів, наступні рейси, багато хто не може рухатись далі із Тбілісі, бо чекають на завтрашній багаж. Коротше, треш продовжується", – додав кореспондент.


Авіакомпанія Yanair на 13 годин затримала рейс Київ-Тбілісі


Затримка рейсу Київ-Тбілісі авіакомпанією Yanair


Українські туристи залишились без багажу у Тбілісі після затримки рейсу Yanair


Авіакомпанія Yanair після затримки рейсу Київ-Тбілісі залишила туристів без багажу

Відео затримки рейсу Київ-Тбілісі авіакомпанією Yanair

Нагадаємо, з 8 червня авіакомпанія Yanair почала виконувати прямі регулярні рейси між Львовом та Батумі.

Теги: Новини України Подорожі авіація Українські туристи застрягли за кордоном Новини Грузії Скандал
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Только не о войне – почему луганчане готовы слушать о чем угудно, только не об оккупантах
сьогодні, 08:42 Только не о войне – почему луганчане готовы слушать о чем угудно, только не об оккупантах
Ольга Черненко
День народження Меган Маркл: біографія дівчини, яка підкорила серце принца Гаррі
сьогодні, 08:40 День народження Меган Маркл: біографія дівчини, яка підкорила серце принца Гаррі
3665
Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
3 серпня, 22:01 Іран – США: навіщо Трамп вирішив зламати все, що робив Обама
Блог Медіа
Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
3 серпня, 18:00 Подорожі Україною: дивовижні місця Рівненщини, які зачаровують красою
Юлія Михайлова
Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
3 серпня, 17:27 Усі розвінчані міфи і лайфхаки від Супрун: список
2513
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
 19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти
 1 квітня 2016 , 16:08 90
Російські війська перегрупувалися біля кордону з Україною
15 березня 2014 , 09:35
Скільки грошей витрачають чоловіки на 8 березня (Інфографіка)
 4 березня 2016 , 08:56
"Невихід Челсі у Лігу чемпіонів – не катастрофа", – Шевченко про шанси свого екс-клубу, Конте і Морату
 6 березня , 00:01
Екс-гравець Динамо став найкращим українським легіонером у Бельгії за версією InStat
 19 квітня , 14:01
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук