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      На Полтавщині розбився літак АН-2: фото

      542 Читать новость на русском
      Загиблих в аварії немає
      Загиблих в аварії немає / pl.dsns.gov.ua

      Легкомоторний літак АН-2 впав неподалік села Млини, що у Полтавській області. На його борту перебували двоє пілотів, вони вижили.

      Аварія сталась вранці 23 червня. Про неї ДСНС повідомив місцевий житель. До того, як рятувальники приїхали на місце події, пілотам вдалося самостійно вибратися з літака, їх госпіталізували. 

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      АН-2 після падіння загорівся. Рятувальники годину гасили пожежу. До ліквідації вогню залучили шістьох ДСНСників та одну одиницю техніки.


      Після аварії від літака залишилась тільки купа металобрухту

      Літак летів на оприскування сільськогосподарських посівів. Причину аварії встановлюють. 


      Пілоти самостійно евакуювались з літака

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      Теги: Новини України Пожежа авіація ДСНС Новини Полтави
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