Поліцейського, який на смерть збив родину з дитиною, відпустили під заставу

Співробітника поліції Євгена Калініна, який на смерть збив родину з дитиною на Херсонщині, випустили на волю під заставу в 191 тисячі гривень.

Рішення суду вже оскаржують в апеляції, повідомили 24 каналу в Державному бюро розслідувань.

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"Сторона обвинувачення наполягала саме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без застави. Проте кінцеве рішення все ж таки за суддею. Відповідно воно було прийняте саме таким", – прокоментувала Анжеліка Іванова, речниця ДБР.

Що відомо про трагедію

Моторошна аварія трапилася на трасі Скадовськ – Каховка біля селища Миколаївка. Співробітник поліції на BMW вилетів на зустрічну смугу й врізався в автомобіль ВАЗ, в якому перебувала сім'я з 9-річною дитиною.



Дмитро, Людмила та їх донька Софія, які перебували в салоні ВАЗу

Чоловік та жінка загинули на місці. Їх донька отримала чисельні травми й згодом померла в лікарні.

Винуватцем ДТП став співробітник ГУ поліції Криму та Севастополя, яке зараз базується в Херсоні. На момент аварії він перебував поза службою. Волонтер Роман Сініцин розповів на своїй сторінці у Facebook, що поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння.

"Його батько – колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін. Кажуть, має родинні зв'язки з нардепом Миколою Паламарчуком. Саме його помічник, Павловський, є одним з організаторів вбивства Каті Гандзюк", – наголосив Сініцин й припустив, що поліцейський може уникнути покарання.