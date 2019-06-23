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      Поліцейського, який на смерть збив родину з дитиною, відпустили під заставу

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      Фото з місця трагедії
      Фото з місця трагедії / dbr.gov.ua

      Співробітника поліції Євгена Калініна, який на смерть збив родину з дитиною на Херсонщині, випустили на волю під заставу в 191 тисячі гривень.

      Рішення суду вже оскаржують в апеляції, повідомили 24 каналу в Державному бюро розслідувань.

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      "Сторона обвинувачення наполягала саме на запобіжному заході у вигляді тримання під вартою без застави. Проте кінцеве рішення все ж таки за суддею. Відповідно воно було прийняте саме таким", – прокоментувала Анжеліка Іванова, речниця ДБР.

      Що відомо про трагедію

      Моторошна аварія трапилася на трасі Скадовськ – Каховка біля селища Миколаївка. Співробітник поліції на BMW вилетів на зустрічну смугу й врізався в автомобіль ВАЗ, в якому перебувала сім'я з 9-річною дитиною.

      Смартельна ДТП на Херсонщині
      Дмитро, Людмила та їх донька Софія, які перебували в салоні ВАЗу

      Чоловік та жінка загинули на місці. Їх донька отримала чисельні травми й згодом померла в лікарні.

      Винуватцем ДТП став співробітник ГУ поліції Криму та Севастополя, яке зараз базується в Херсоні. На момент аварії він перебував поза службою. Волонтер Роман Сініцин розповів на своїй сторінці у Facebook, що поліцейський був у стані сильного алкогольного сп'яніння. 

      "Його батько – колишній керівник поліції Херсонщини Олександр Калінін. Кажуть, має родинні зв'язки з нардепом Миколою Паламарчуком. Саме його помічник, Павловський, є одним з організаторів вбивства Каті Гандзюк", – наголосив Сініцин й припустив, що поліцейський може уникнути покарання.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Херсона Розслідування Поліція Діти і неповнолітні Жертви Аварії та ДТП Державне бюро розслідувань
      Джерело: 24 канал
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