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      У Росії літак з пасажирами викотився за межі посадкової смуги, в'їхав у будівлю та загорівся

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      У Нижньоангарську загорівся Ан-24 з пасажирами на борту
      У Нижньоангарську загорівся Ан-24 з пасажирами на борту / ATV

      Інцидент стався у Нижньоангарську. Там літак Ан-24 виїхав за межі злітно-посадкової смуги на 100 метрів і зіткнувся з будівлею очисних споруд, після чого почалося загоряння лайнера. Внаслідок інциденту загинули двоє пілотів літака.

      Зазначається, що в аварії постраждали семеро пасажирів. Шестеро людей госпіталізували до лікарні. За даними прес-служби уряду Бурятії вдалося врятувати 43 людини, повідомляє "Интерфакс".

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      За попередньою інформацією, після зльоту відмовив один з двигунів, і екіпаж прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту.


      Літак зіткнувся з будівлею виїхавши за межі посадкової смуги / Фото прес-служба уряду Бурятії

      Після заходу на посадку лайнер викотився за межі посадкової смуги та зіткнувся з будівлею очисних споруд та загорівся. Займання швидко поширилося і лайнер вигорів майже повністю.

      До місця аварії літака Ан-24 прибули пожежники та медики. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

      Загиблі – командир і бортмеханік літака.

      "Екіпаж допомагав врятувати пасажирів. Командир до останнього не залишав борт. Врятувати його було вже не можна" – розповів свідок подій в коментарі "Интерфаксу".

      За його словами, екіпаж діяв строго за інструкцією і не допустив помилок: "Після відмови техніки літак став некерованим. Екіпаж нічого зробити не міг".


      Внаслідок аварії загинуло двоє пілотів / Фото прес-служба уряду Бурятії


      Пожежа повністю знищила літак / Фото прес-служба уряду Бурятії

      Літак мав виконати рейс до міста Улан-Уде.

      Пожежники ліквідовують вогонь на місці інциденту: відео

       

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      Теги: Новини Росії Жертви авіація
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