Інцидент стався у Нижньоангарську. Там літак Ан-24 виїхав за межі злітно-посадкової смуги на 100 метрів і зіткнувся з будівлею очисних споруд, після чого почалося загоряння лайнера. Внаслідок інциденту загинули двоє пілотів літака.

Зазначається, що в аварії постраждали семеро пасажирів. Шестеро людей госпіталізували до лікарні. За даними прес-служби уряду Бурятії вдалося врятувати 43 людини, повідомляє "Интерфакс".

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За попередньою інформацією, після зльоту відмовив один з двигунів, і екіпаж прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту.



Літак зіткнувся з будівлею виїхавши за межі посадкової смуги / Фото прес-служба уряду Бурятії

Після заходу на посадку лайнер викотився за межі посадкової смуги та зіткнувся з будівлею очисних споруд та загорівся. Займання швидко поширилося і лайнер вигорів майже повністю.

До місця аварії літака Ан-24 прибули пожежники та медики. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.

Загиблі – командир і бортмеханік літака.

"Екіпаж допомагав врятувати пасажирів. Командир до останнього не залишав борт. Врятувати його було вже не можна" – розповів свідок подій в коментарі "Интерфаксу".

#Авиация #Антонов

Ан-24 авиакомпании Ангара совершил аварийную посадку в аэропорту Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей, выкатился за пределы ВПП, столкнулся со зданием и загорелся. Два пилота погибли. Пассажиры живы 42 взрослых и один ребенок.https://t.co/05q5A4yZ27 pic.twitter.com/eGfAc0hLns — Maxim (@ilax202) 27 июня 2019 г.

За його словами, екіпаж діяв строго за інструкцією і не допустив помилок: "Після відмови техніки літак став некерованим. Екіпаж нічого зробити не міг".



Внаслідок аварії загинуло двоє пілотів / Фото прес-служба уряду Бурятії



Пожежа повністю знищила літак / Фото прес-служба уряду Бурятії

Літак мав виконати рейс до міста Улан-Уде.

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