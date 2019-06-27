У Росії літак з пасажирами викотився за межі посадкової смуги, в'їхав у будівлю та загорівся
Інцидент стався у Нижньоангарську. Там літак Ан-24 виїхав за межі злітно-посадкової смуги на 100 метрів і зіткнувся з будівлею очисних споруд, після чого почалося загоряння лайнера. Внаслідок інциденту загинули двоє пілотів літака.
Зазначається, що в аварії постраждали семеро пасажирів. Шестеро людей госпіталізували до лікарні. За даними прес-служби уряду Бурятії вдалося врятувати 43 людини, повідомляє "Интерфакс".
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За попередньою інформацією, після зльоту відмовив один з двигунів, і екіпаж прийняв рішення повернутися в аеропорт вильоту.
Літак зіткнувся з будівлею виїхавши за межі посадкової смуги / Фото прес-служба уряду Бурятії
Після заходу на посадку лайнер викотився за межі посадкової смуги та зіткнувся з будівлею очисних споруд та загорівся. Займання швидко поширилося і лайнер вигорів майже повністю.
До місця аварії літака Ан-24 прибули пожежники та медики. Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Загиблі – командир і бортмеханік літака.
"Екіпаж допомагав врятувати пасажирів. Командир до останнього не залишав борт. Врятувати його було вже не можна" – розповів свідок подій в коментарі "Интерфаксу".
За його словами, екіпаж діяв строго за інструкцією і не допустив помилок: "Після відмови техніки літак став некерованим. Екіпаж нічого зробити не міг".
Внаслідок аварії загинуло двоє пілотів / Фото прес-служба уряду Бурятії
Пожежа повністю знищила літак / Фото прес-служба уряду Бурятії
Літак мав виконати рейс до міста Улан-Уде.
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