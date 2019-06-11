02:45
11 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Як Кім Чен Ин годує піраній. Путін переосмислює долар
      Вєсті Кремля
      22:30, 10 червня
      Вєсті.UA: Нове кредо Ляшка. Що Онищенко забув в Україні
      Вєсті.UA
      20:31, 10 червня
      Чому в Дніпрі купатися небезпечно: нахабна корупційна схема
      ЦРУ
      09:00, 7 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Помічники радянських господинь
      Згадати все
      16:07, 8 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПОЖЕЖА У ПСИХІАТРИЧНІЙ ЛІКАРНІ ОДЕСИ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЄВРО-2020 ЕКОЛОГІЧНА КАТАСТРОФА НА РОСІ

      Аварія вертольота у Нью-Йорку: нові деталі інциденту та коментар Трампа

      5
      Трамп прокоментував роботу рятувальників
      Трамп прокоментував роботу рятувальників / Фото з відкритих джерел

      Президент США Дональд Трамп високо оцінив дії співробітників рятувальної служби Нью-Йорка, які займаються ліквідацією наслідків аварії вертольота у Нью-Йорку, що сталася 10 червня. Також стало відомо, що зона у якій сталася аварія, була закритою для польотів.

      Американський лідер прокоментував інцидент у своєму Twitter де запевнив рятувальників, що американська адміністрація завжди готова надати їм будь-яку підтримку.

      Читайте також: У Варшаві горів 130-метровий хмарочос: відео

      Феноменальна робота, виконана нашими прекрасними співробітниками служб екстреного реагування, які наразі перебувають на місці події. Спасибі вам за те, що ви робите 24 години на добу, сім днів на тиждень, 365 днів у році,
      – написав Трамп.

      Що сталося?

      В понеділок 10 червня рятувальна служба Нью-Йорка повідомила про те, що в умовах поганої видимості вертоліт здійснив невдалу посадку на вертолітний майданчик на даху Manhattan Midown Building – будівлі в нью-йоркському районі Манхеттен.

      Внаслідок зіткнення на даху будинку виникла пожежа, яку вдалося швидко згасити. У будівлі було проведено евакуацію. Рятувальники повідомили, що в аварії загинув пілот вертольота.

      На місці події працювало сто команд медиків, рятувальники, а також поліція.

      Згодом телеканал NY 1 повідомив, що район Нью-Йорка, де сталася аварія вертольота, закритий для польотів авіації. Федеральне управління авіації США наголосило, що в цьому районі. в радіусі понад трьох кілометрів, заборонені польоти через безпосередню близькість вежі Trump Tower.

      Дивіться відео аварії вертольота у Нью-Йорку:

       

      blog_ava
      Чи небезпечний псоріаз: симптоми та лікування
      10 червня
      7111
      Теги: Новини політики Нью-Йорк авіація Дональд Трамп Новини США Аварії та ДТП
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      сьогодні , 00:12 Найкращий гравець збірної України у матчі проти Люксембургу: опитування
      313
      Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      10 червня , 23:37 Україна здобула важку перемогу над Люксембургом у відборі на Євро-2020: відео
      1301
      Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      9 червня , 18:30 Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
      5146
      Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
      10 червня , 22:18 Головні новини 10 червня: нові кандидати у депутати та свіжі рейтинги партій
      1597
      Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували
      10 червня , 22:00 Хоробрі і чуйні серця: історія про те, як військові лисеня рятували
      Повернись живим 518
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук