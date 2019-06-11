Аварія вертольота у Нью-Йорку: нові деталі інциденту та коментар Трампа

Президент США Дональд Трамп високо оцінив дії співробітників рятувальної служби Нью-Йорка, які займаються ліквідацією наслідків аварії вертольота у Нью-Йорку, що сталася 10 червня. Також стало відомо, що зона у якій сталася аварія, була закритою для польотів.

Американський лідер прокоментував інцидент у своєму Twitter де запевнив рятувальників, що американська адміністрація завжди готова надати їм будь-яку підтримку.

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Феноменальна робота, виконана нашими прекрасними співробітниками служб екстреного реагування, які наразі перебувають на місці події. Спасибі вам за те, що ви робите 24 години на добу, сім днів на тиждень, 365 днів у році,

– написав Трамп.

I have been briefed on the helicopter crash in New York City. Phenomenal job by our GREAT First Responders who are currently on the scene. THANK YOU for all you do 24/7/365! The Trump Administration stands ready should you need anything at all. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 червня 2019 р.

Що сталося?

В понеділок 10 червня рятувальна служба Нью-Йорка повідомила про те, що в умовах поганої видимості вертоліт здійснив невдалу посадку на вертолітний майданчик на даху Manhattan Midown Building – будівлі в нью-йоркському районі Манхеттен.

Внаслідок зіткнення на даху будинку виникла пожежа, яку вдалося швидко згасити. У будівлі було проведено евакуацію. Рятувальники повідомили, що в аварії загинув пілот вертольота.

На місці події працювало сто команд медиків, рятувальники, а також поліція.

Згодом телеканал NY 1 повідомив, що район Нью-Йорка, де сталася аварія вертольота, закритий для польотів авіації. Федеральне управління авіації США наголосило, що в цьому районі. в радіусі понад трьох кілометрів, заборонені польоти через безпосередню близькість вежі Trump Tower.

Дивіться відео аварії вертольота у Нью-Йорку: