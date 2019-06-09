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      У Варшаві горів 130-метровий хмарочос: відео

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      Горів найвищий 25-й поверх
      Горів найвищий 25-й поверх / Фото з відкритих джерел

      Пожежа сталася на 25 поверсі недобудованого хмарочосу. На боротьбу з вогнем було відправлено 130 пожежників. Аби повністю погасити пожежу вогнеборцям знадобилося 8 годин. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

      Вогонь виник увечері 7 червня на будівельному майданчику найвищого поверху комплексу The Warsaw Hub. Пожежа швидко поширилася на три верхніх поверхи. Nowa Warszawa повідомила, що рятувальники працювали до 5 ранку 8 червня, щоб локалізувати вогонь.

      Нещодавно під Києвом спалахнула масштабна пожежа на птахофабриці: фото, відео

      Зазначається, що великих збитків пожежа не завдала. На щастя ніхто не постраждав. Інвестори повідомили, що будівництво хмарочосу продовжиться незабаром.

      Наразі триває точний підрахунок збитків та виявлення причин займання.

      Дивіться відео пожежі хмарочосу в Варшаві:

       

      blog_ava
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      Теги: Новини Польщі Пожежа
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