У Варшаві горів 130-метровий хмарочос: відео

Пожежа сталася на 25 поверсі недобудованого хмарочосу. На боротьбу з вогнем було відправлено 130 пожежників. Аби повністю погасити пожежу вогнеборцям знадобилося 8 годин. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Вогонь виник увечері 7 червня на будівельному майданчику найвищого поверху комплексу The Warsaw Hub. Пожежа швидко поширилася на три верхніх поверхи. Nowa Warszawa повідомила, що рятувальники працювали до 5 ранку 8 червня, щоб локалізувати вогонь.

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Зазначається, що великих збитків пожежа не завдала. На щастя ніхто не постраждав. Інвестори повідомили, що будівництво хмарочосу продовжиться незабаром.

Наразі триває точний підрахунок збитків та виявлення причин займання.

Дивіться відео пожежі хмарочосу в Варшаві: