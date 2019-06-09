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      В Варшаве горел 130-метровый небоскреб: видео

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      Горел самый высокий 25-й этаж
      Горел самый высокий 25-й этаж / Фото из открытых источников

      Пожар произошел на 25 этаже недостроенного небоскреба. На борьбу с огнем было отправлено 130 пожарных. Чтобы полностью потушить пожар пожарным понадобилось 8 часов. В результате инцидента никто не пострадал.

      Огонь возник вечером 7 июня на строительной площадке самого высокого этажа комплекса The Warsaw Hub. Пожар быстро распространился на три верхних этажа. Nowa Warszawa сообщила, что спасатели работали до 5 утра 8 июня, чтобы локализовать огонь.

      Недавно под Киевом вспыхнул крупный пожар на птицефабрике: фото, видео

      Отмечается, что большие убытки пожар не нанес. К счастью никто не пострадал. Инвесторы сообщили, что строительство небоскреба продолжится в ближайшее время.

      Сейчас идет точный подсчет убытков и выявления причин возгорания.

      Смотрите видео пожара небоскреба в Варшаве:

       

      blog_ava
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      Теги: Новости Польши Пожар
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