Пожар произошел на 25 этаже недостроенного небоскреба. На борьбу с огнем было отправлено 130 пожарных. Чтобы полностью потушить пожар пожарным понадобилось 8 часов. В результате инцидента никто не пострадал.

Огонь возник вечером 7 июня на строительной площадке самого высокого этажа комплекса The Warsaw Hub. Пожар быстро распространился на три верхних этажа. Nowa Warszawa сообщила, что спасатели работали до 5 утра 8 июня, чтобы локализовать огонь.

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Отмечается, что большие убытки пожар не нанес. К счастью никто не пострадал. Инвесторы сообщили, что строительство небоскреба продолжится в ближайшее время.

Сейчас идет точный подсчет убытков и выявления причин возгорания.

Смотрите видео пожара небоскреба в Варшаве: