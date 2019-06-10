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      У Нью-Йорку гелікоптер врізався у хмарочос, є жертва: фото, відео

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      У Нью-Йорку гелікоптер врізався у хмарочос
      У Нью-Йорку гелікоптер врізався у хмарочос / Фото з відкритих джерел

      У центрі Нью-Йорка на Мангеттені гелікоптер врізався в дах 54-поверхового офісного будинку. За попередніми даними, загинула щонайменше одна людина

      Інцидент стався 10 червня на перетині 7 авеню і 49-ї вулиці. Після того, як вертоліт врізався у будівлю, там спалахнула пожежа. Наразі пожежникам вдалося загасити вогонь.

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      Поліцейські наразі оточили весь район навколо хмарочосу. Загалом до місця інциденту прибули близько 100 підрозділів пожежної та аварійної служб.

      Також у Twitter американські ЗМІ пишуть, що внаслідок авіакатастрофи загинула одна людина ймовірно, пілот гелікоптера. Люди, які перебували у будівлі, поранень не отримали.


      Хмарочос загорівся після удару вертольота

      Трагедія могла трапитись через те, що у Нью-Йорку погана видимість через погоду – падає дощ та дме шквальний вітер.

      У Нью-Йорку вертоліт врізався у хмарочос: відео

       

      Президента США Дональда Трампа вже поінформували про авіакатастрофу. Наразі він продожує стежити за ситуацією.

       

      Що відбувається поблизу хмарочоса, у який врізався вертоліт: відео

       

      Люди, які перебували висотці, відчули поштовх і одразу почали виходити з неї на вулицю.

       

      blog_ava
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      Теги: Пожежа Жертви авіація Новини США
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