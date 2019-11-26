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      Зеленскому в Эстонии подарили велосипед

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      Зеленский в Эстонии получил интересные подарки / slovoidilo.ua

      Электровелосипед и пол литра меда – такой подарок сделал президент Эстонии Керсти Кальюлайд украинскому главе государства Владимиру Зеленскому. От украинцев Кальюлайд получила вышиванку.

      Зеленский 26 ноября находится с официальным визитом в Таллинне, как раз во время визита президенты стран обменялись подарками. Об этом рассказали в издании "Слово и Дело".

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      Президент Эстонии Керсти Кальюлайд подарила Владимиру Зеленскому электровелосипед и банку меда. В ответ получила украинскую вышиванку.

      Смотрите фото подарков, которыми обменялись главы государств ("Слово и дело"):

       

      Владимир Зеленский, заметим, в Эстонии с однодневным визитом, на следующий день, 27 ноября, глава Украины планирует посетить Литву.

      Во время брифинга в Эстонии Зеленский также поделился деталями разговора с Путиным

       

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости Украины Эстония Владимир Зеленский
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