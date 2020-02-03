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      У "Слузі народу" пояснили ймовірний продаж води в анексований Крим

      1959 Читать новость на русском
      Депутат від "Слуги народу" розповів про ідею продавати воду до анексованого Криму / Rating.com

      Українська влада роздумувала над тим, аби продавати воду до анексованого Криму. У Росії таку ідею вже позитивно оцінили.

      Про це розповів депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов журналістам програми "Схеми".

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      "Була ідея продавати воду. Ізраїльтяни продають воду в країну в стані війни, заробляють. Тобто вони розв'язують свої соціальні проблеми за чийсь рахунок. Може й тут...", – сказав Арістов.

      Він спочатку зазначив, що йдеться про продаж води у Росію. Потім додав, що має на увазі Крим. На запитання журналіста про те, чий тоді Крим, Арістов відповів: "Наш, безумовно".

      У Росії таку можливість оцінили позитивно. Про це РБК заявив член комітету Ради Федерації РФ із міжнародних справ Володимир Джабар.

      Розумна заява. Ми із самого початку казали, що ми готові платити за цю воду. Ще тоді, коли вони перекрили Великий Кримський канал. Однак жодні доводи не сприймались,
      – зазначив Джабар.

      Він також запевнив, що воду Україні потрібно продавати, адже на підконтрольній Україні території нібито підіймаються ґрунтові води, а це шкодить сільському господарству країни.

      Член того ж комітету Сергій Цеков зауважив, що Росія не готова платити будь-яку ціну та "не йтиме на уклін до України".

      Що відомо про ситуацію з водою у Криму?Україна забезпечувала до 85% потреб Криму у прісній воді через 400-кілометровий Північно-Кримський канал. Він з'єднує головне русло Дніпра з півостровом. Однак після анексії півострова постачання припинили.

      Влітку 2018 року Крим накрила сильна засуха. Тоді пересохла одна з найбільших річок півострова – Біюк-Карасу. Українська влада зазначила, що екологічний стан в окупованому Росією Криму є катастрофічним, адже посуха знищила більшу частину півострова.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Слуга народу Новини Криму Анексія Криму Україна – Росія
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