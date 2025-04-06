Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.

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Прогноз погоди на 7 квітня

За данними синоптиків, на сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ. Температура вночі сягатиме +3...+8 (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на грунті, місцями і в повітрі заморозки 0...-3), а вдень +6...+11.

На решті території невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; вночі заморозки в повітрі 0...-5, температура вдень +1...+4.

Попередження про заморозки 7 квітня / фото Укргідрометцентр

Вночі у західних, північних та центральних областях на дорогах ожеледиця.

Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.

Якою буде температура в різних містах

  • Київ +1...+3;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львів +1...+3;
  • Івано-Франківськ +1...+3;
  • Тернопіль +1...+3;
  • Чернівці +1...+3;
  • Хмельницький +1...+3;
  • Луцьк +1...+3;
  • Рівне +1...+3;
  • Житомир +1...+3;
  • Вінниця +1...+3;
  • Одеса +4...+6;
  • Миколаїв +4...+6;
  • Херсон +5...+7;
  • Сімферополь +6...+8;
  • Кропивницький +1...+3;
  • Черкаси +1...+3;
  • Чернігів +1...+3;
  • Суми +1...+3;
  • Полтава +1...+3;
  • Дніпро +5...+7;
  • Запоріжжя +5...+7;
  • Донецьк +9...+11;
  • Луганськ +11...+13;
  • Харків +8...+10;

Прогноз погоди на 7 квітня / Карта Укргідрометцентру