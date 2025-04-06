Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Укргідрометцентр.
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Прогноз погоди на 7 квітня
За данними синоптиків, на сході, південному сході країни невеликий, вдень місцями помірний дощ. Температура вночі сягатиме +3...+8 (в Харківській, Дніпропетровській та Херсонській областях на грунті, місцями і в повітрі заморозки 0...-3), а вдень +6...+11.
На решті території невеликий сніг, лише на Одещині, Миколаївщині, вдень і на крайньому заході країни без опадів; вночі заморозки в повітрі 0...-5, температура вдень +1...+4.
Попередження про заморозки 7 квітня / фото Укргідрометцентр
Вночі у західних, північних та центральних областях на дорогах ожеледиця.
Вітер переважно північно-західний, 7 – 12 метрів за секунду, вдень у північних, західних та Вінницькій областях місцями пориви 15 – 20 метрів за секунду.
Якою буде температура в різних містах
- Київ +1...+3;
- Ужгород +1...+3;
- Львів +1...+3;
- Івано-Франківськ +1...+3;
- Тернопіль +1...+3;
- Чернівці +1...+3;
- Хмельницький +1...+3;
- Луцьк +1...+3;
- Рівне +1...+3;
- Житомир +1...+3;
- Вінниця +1...+3;
- Одеса +4...+6;
- Миколаїв +4...+6;
- Херсон +5...+7;
- Сімферополь +6...+8;
- Кропивницький +1...+3;
- Черкаси +1...+3;
- Чернігів +1...+3;
- Суми +1...+3;
- Полтава +1...+3;
- Дніпро +5...+7;
- Запоріжжя +5...+7;
- Донецьк +9...+11;
- Луганськ +11...+13;
- Харків +8...+10;
Прогноз погоди на 7 квітня / Карта Укргідрометцентру