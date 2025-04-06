Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.
Смотрите также Заморозки и снег в апреле: синоптик объяснила, какая причина резкого похолодания в Украине
Прогноз погоды на 7 апреля
По данным синоптиков, на востоке, юго-востоке страны небольшой, днем местами умеренный дождь. Температура ночью будет достигать +3...+8 (в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0...-3), а днем +6...+11.
На остальной территории небольшой снег, только в Одесской, Николаевской области, днем и на крайнем западе страны без осадков; ночью заморозки в воздухе 0...-5, температура днем +1...+4.
Предупреждение о заморозках 7 апреля / фото Укргидрометцентр
Ночью в западных, северных и центральных областях на дорогах гололедица.
Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.
Какой будет температура в разных городах
- Киев +1...+3;
- Ужгород +1...+3;
- Львов +1...+3;
- Ивано-Франковск +1...+3;
- Тернополь +1...+3;
- Черновцы +1...+3;
- Хмельницкий +1...+3;
- Луцк +1...+3;
- Ровно +1...+3;
- Житомир +1...+3;
- Винница +1...+3;
- Одесса +4...+6;
- Николаев +4...+6;
- Херсон +5...+7;
- Симферополь +6...+8;
- Кропивницкий +1...+3;
- Черкассы +1...+3;
- Чернигов +1...+3;
- Сумы +1...+3;
- Полтава +1...+3;
- Днепр +5...+7;
- Запорожье +5...+7;
- Донецк +9...+11;
- Луганск +11...+13;
- Харьков +8...+10;
Прогноз погоды на 7 апреля / Карта Укргидрометцентра