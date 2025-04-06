Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Укргидрометцентр.

Смотрите также Заморозки и снег в апреле: синоптик объяснила, какая причина резкого похолодания в Украине

Прогноз погоды на 7 апреля

По данным синоптиков, на востоке, юго-востоке страны небольшой, днем местами умеренный дождь. Температура ночью будет достигать +3...+8 (в Харьковской, Днепропетровской и Херсонской областях на почве, местами и в воздухе заморозки 0...-3), а днем +6...+11.

На остальной территории небольшой снег, только в Одесской, Николаевской области, днем и на крайнем западе страны без осадков; ночью заморозки в воздухе 0...-5, температура днем +1...+4.

Предупреждение о заморозках 7 апреля / фото Укргидрометцентр

Ночью в западных, северных и центральных областях на дорогах гололедица.

Ветер преимущественно северо-западный, 7 – 12 метров в секунду, днем в северных, западных и Винницкой областях местами порывы 15 – 20 метров в секунду.

Какой будет температура в разных городах

  • Киев +1...+3;
  • Ужгород +1...+3;
  • Львов +1...+3;
  • Ивано-Франковск +1...+3;
  • Тернополь +1...+3;
  • Черновцы +1...+3;
  • Хмельницкий +1...+3;
  • Луцк +1...+3;
  • Ровно +1...+3;
  • Житомир +1...+3;
  • Винница +1...+3;
  • Одесса +4...+6;
  • Николаев +4...+6;
  • Херсон +5...+7;
  • Симферополь +6...+8;
  • Кропивницкий +1...+3;
  • Черкассы +1...+3;
  • Чернигов +1...+3;
  • Сумы +1...+3;
  • Полтава +1...+3;
  • Днепр +5...+7;
  • Запорожье +5...+7;
  • Донецк +9...+11;
  • Луганск +11...+13;
  • Харьков +8...+10;

Прогноз погоды на 7 апреля / Карта Укргидрометцентра