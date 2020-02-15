Кого из политиков украинцы любят больше все, а кого – ненавидят: результаты социсследования
К шестому президенту Владимиру Зеленскому большинство украинцев относятся более положительно, чем отрицательно. Также большую поддержку среди населения имеют бывший пленник Кремля Олег Сенцов, спикер ВР Дмитрий Разумков и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Зато больше всего недолюбливают жители Украины экс-генпрокурора Юрия Луценко и все ту же Тимошенко.
Об этом свидетельствуют результаты исследования "Социально–политическая ситуация в Украине", проведенного в начале февраля центром "Социс".
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Согласно обнародованным данным, положительно к Зеленскому относятся 57,2% опрошенных, а отрицательно – 36,5%.
Заметим, что дальше рядом с высоким процентом положительного отношения преобладает еще больший процент негативного. В частности, на втором месте среди уровня доверия разместился Олег Сенцов. Положительно к нему относятся 34,8% , а отрицательно – 40,3%. В то же время не знают такого – 14,19%.
Следующие места распределились так:
- Дмитрий Разумков: положительно – 31,4%, отрицательно – 46,5%, не знают такого – 11,7%;
- Юлия Тимошенко: положительно – 29,2%, отрицательно – 63,3%, не знают такую – 1%;
- Святослав Вакарчук: положительно – 27,6%, отрицательно – 60,2%, не знают такого – 3,3%;
- Владимир Гройсман: положительно – 27%, отрицательно – 62,4%, не знают такого – 3,3%;
- Юрий Бойко: положительно – 27%, отрицательно – 61,1%, не знают такого – 4,8%;
- Игорь Смешко: положительно – 24,8%, отрицательно – 46,2%, не знают такого – 19,4%;
- Петр Порошенко: положительно – 22,2%, отрицательно – 71,2%, не знают такого – 1,2%;
- Олег Ляшко: положительно – 21,9%, отрицательно – 70,3%, не знают такого – 1%;
- Виталий Кличко: положительно – 21,3%, отрицательно – 67,8%, не знают такого – 1,9%;
- Андрей Богдан: положительно – 19,8%, отрицательно – 54,3%, не знают такого – 15,8%;
- Ирина Геращенко: положительно – 17,7%, отрицательно – 60,1%, не знают такую – 14,2%;
- Елена Зеркаль: положительно – 15,4%, отрицательно – 35,6%, не знают такую – 41,9%.
Больше всего украинцы не любят главу МВД Арсена Авакова, лидера "Свободы" Олега Тягнибока, экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Так, к Авакову при положительном отношении в 17,3% отрицательно относятся 70,1% украинский.
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Что касается остальных, предпочтения опрошенных разделились так:
- Яценюк – 16,7% против 73,3%;
- Тягнибок – 15,7% против 69,8%
- Луценко – 12,5% против 76,4%.
Как украинцы относятся к политикам и общественным деятелям
Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.
Добавим, что в январе президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 59% украинцев, а недоверие высказывали – 32%.
Рейтинг доверия к остальным украинским политикам
- Дмитрию Разумкова доверяют 26%, не доверяют – 44%;
- Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно;
- Святославу Вакарчуку – 22% и 62%;
- Алексею Гончаруку – 20% и 53%;
- Юлии Тимошенко – 20% и 73%;
- Петру Порошенко – 15% и 78%.
Рейтинг доверия к украинским политикам / Инфографика 24 канала