Кого из политиков украинцы любят больше все, а кого – ненавидят: результаты социсследования

К шестому президенту Владимиру Зеленскому большинство украинцев относятся более положительно, чем отрицательно. Также большую поддержку среди населения имеют бывший пленник Кремля Олег Сенцов, спикер ВР Дмитрий Разумков и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Зато больше всего недолюбливают жители Украины экс-генпрокурора Юрия Луценко и все ту же Тимошенко.

Об этом свидетельствуют результаты исследования "Социально–политическая ситуация в Украине", проведенного в начале февраля центром "Социс".

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Согласно обнародованным данным, положительно к Зеленскому относятся 57,2% опрошенных , а отрицательно – 36,5%.

Заметим, что дальше рядом с высоким процентом положительного отношения преобладает еще больший процент негативного. В частности, на втором месте среди уровня доверия разместился Олег Сенцов. Положительно к нему относятся 34,8% , а отрицательно – 40,3% . В то же время н е знают такого – 14,19%.

Следующие места распределились так:

Дмитрий Разумков: положительно – 31,4%, отрицательно – 46,5%, не знают такого – 11,7%;

Юлия Тимошенко : положительно – 29,2%, отрицательно – 63,3%, не знают такую – 1%;

Святослав Вакарчук : положительно – 27,6%, отрицательно – 60,2%, не знают такого – 3,3%;

Владимир Гройсман : положительно – 27%, отрицательно – 62,4%, не знают такого – 3,3%;

Юрий Бойко : положительно – 27%, отрицательно – 61,1%, не знают такого – 4,8%;

Игорь Смешко : положительно – 24,8%, отрицательно – 46,2%, не знают такого – 19,4%;

Петр Порошенко : положительно – 22,2%, отрицательно – 71,2%, не знают такого – 1,2%;

Олег Ляшко : положительно – 21,9%, отрицательно – 70,3%, не знают такого – 1%;

Виталий Кличко : положительно – 21,3%, отрицательно – 67,8%, не знают такого – 1,9%;

Андрей Богдан : положительно – 19,8%, отрицательно – 54,3%, не знают такого – 15,8%;

Ирина Геращенко : положительно – 17,7%, отрицательно – 60,1%, не знают такую – 14,2%;

Елена Зеркаль : положительно – 15,4%, отрицательно – 35,6%, не знают такую – 41,9%.

Больше всего украинцы не любят главу МВД Арсена Авакова , лидера "Свободы" Олега Тягнибока , экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Так, к Авакову при положительном отношении в 17,3% отрицательно относятся 70,1% украинский.

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Что касается остальных, предпочтения опрошенных разделились так:

Яценюк – 16,7% против 73,3%;

Тягнибок – 15,7% против 69,8%

Луценко – 12,5% против 76,4%.



Как украинцы относятся к политикам и общественным деятелям

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

Добавим, что в январе президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 59% украинцев, а недоверие высказывали – 32%.

Рейтинг доверия к остальным украинским политикам

Дмитрию Разумкова доверяют 26%, не доверяют – 44%;

Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно;

Святославу Вакарчуку – 22% и 62%;

Алексею Гончаруку – 20% и 53%;

Юлии Тимошенко – 20% и 73%;

Петру Порошенко – 15% и 78%.