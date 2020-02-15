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      Кого из политиков украинцы любят больше все, а кого – ненавидят: результаты социсследования

      11 Читати новину українською
      Как и к кому из политиков относятся украинцы

      К шестому президенту Владимиру Зеленскому большинство украинцев относятся более положительно, чем отрицательно. Также большую поддержку среди населения имеют бывший пленник Кремля Олег Сенцов, спикер ВР Дмитрий Разумков и лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко. Зато больше всего недолюбливают жители Украины экс-генпрокурора Юрия Луценко и все ту же Тимошенко.

      Об этом свидетельствуют результаты исследования "Социально–политическая ситуация в Украине", проведенного в начале февраля центром "Социс".

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      Согласно обнародованным данным, положительно к Зеленскому относятся 57,2% опрошенных, а отрицательно – 36,5%.

      Заметим, что дальше рядом с высоким процентом положительного отношения преобладает еще больший процент негативного. В частности, на втором месте среди уровня доверия разместился Олег Сенцов. Положительно к нему относятся 34,8% , а отрицательно – 40,3%. В то же время не знают такого – 14,19%.

      Следующие места распределились так:

      • Дмитрий Разумков: положительно – 31,4%, отрицательно – 46,5%, не знают такого – 11,7%;
      • Юлия Тимошенко: положительно – 29,2%, отрицательно – 63,3%, не знают такую – 1%;
      • Святослав Вакарчук: положительно – 27,6%, отрицательно – 60,2%, не знают такого – 3,3%;
      • Владимир Гройсман: положительно – 27%, отрицательно – 62,4%, не знают такого – 3,3%;
      • Юрий Бойко: положительно – 27%, отрицательно – 61,1%, не знают такого – 4,8%;
      • Игорь Смешко: положительно – 24,8%, отрицательно – 46,2%, не знают такого – 19,4%;
      • Петр Порошенко: положительно – 22,2%, отрицательно – 71,2%, не знают такого – 1,2%;
      • Олег Ляшко: положительно – 21,9%, отрицательно – 70,3%, не знают такого – 1%;
      • Виталий Кличко: положительно – 21,3%, отрицательно – 67,8%, не знают такого – 1,9%;
      • Андрей Богдан: положительно – 19,8%, отрицательно – 54,3%, не знают такого – 15,8%;
      • Ирина Геращенко: положительно – 17,7%, отрицательно – 60,1%, не знают такую – 14,2%;
      • Елена Зеркаль: положительно – 15,4%, отрицательно – 35,6%, не знают такую – 41,9%.

      Больше всего украинцы не любят главу МВД Арсена Авакова, лидера "Свободы" Олега Тягнибока, экс-премьера Арсения Яценюка и бывшего генпрокурора Юрия Луценко. Так, к Авакову при положительном отношении в 17,3% отрицательно относятся 70,1% украинский.

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      Что касается остальных, предпочтения опрошенных разделились так:

      • Яценюк – 16,7% против 73,3%;
      • Тягнибок – 15,7% против 69,8%
      • Луценко –  12,5% против 76,4%.

      Политика, Украина, положительное и отрицательное отношение, Зеленского
      Как украинцы относятся к политикам и общественным деятелям 

      Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

      Добавим, что в январе президенту Украины Владимиру Зеленскому доверяли 59% украинцев, а недоверие высказывали – 32%.

      Рейтинг доверия к остальным украинским политикам

      • Дмитрию Разумкова доверяют 26%, не доверяют – 44%;
      • Юрию Бойко – 25% и 56% соответственно;
      • Святославу Вакарчуку – 22% и 62%;
      • Алексею Гончаруку – 20% и 53%;
      • Юлии Тимошенко –  20% и 73%;
      • Петру Порошенко – 15% и 78%.

      Рейтинг доверия к украинским политикам инфографика 24 канал
      Рейтинг доверия к украинским политикам / Инфографика 24 канала

      Почему кружится голова
      15 февраля
      34570
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Социологическое исследование Юрий Луценко Дмитрий Разумков Юлия Тимошенко - новости Олег Сенцов Владимир Зеленский рейтинги
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