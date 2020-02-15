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      Кого з політиків українці люблять найбільше, а кого – ненавидять: результати соцдослідження

      751 Читать новость на русском
      Як та до кого з політиків ставляться українці

      До шостого президента Володимира Зеленського більшість українців ставляться більше позитивно, аніж негативно. Також велику підтримку серед населення мають колишній бранець Кремля Олег Сенцов, спікер ВР Дмитро Разумков і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Натомість найбільше недолюблюють жителі України ексгенпрокурора Юрія Луценка та все ту ж Тимошенко.

      Про це свідчать результати дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні", проведеного на початку лютого центром "Социс".

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      Відповідно до оприлюднених даних, позитивно до Зеленського ставляться 57,2% опитаних, а негативно – 36,5%.

      Зауважимо, що далі поряд із високим відсотком позитивного ставлення переважає ще більший відсоток негативного. Зокрема, на другому місці серед рівня довіри розмістився Олег Сенцов. Позитивно до нього ставляться 34,8%, а негативно – 40,3%. Водночас не знають такого – 14,19%.

      Наступні місця розподілилися так:

      • Дмитро Разумков: позитивно – 31,4%, негативно – 46,5%, не знають такого – 11,7%;
      • Юлія Тимошенко: позитивно – 29,2%, негативно – 63,3%, не знають таку – 1%;
      • Святослав Вакарчук: позитивно – 27,6%, негативно – 60,2%, не знають такого – 3,3%;
      • Володимир Гройсман: позитивно – 27%, негативно – 62,4%, не знають такого – 3,3%;
      • Юрій Бойко: позитивно – 27%, негативно – 61,1%, не знають такого – 4,8%;
      • Ігор Смешко: позитивно – 24,8%, негативно – 46,2%, не знають такого – 19,4%;
      • Петро Порошенко: позитивно – 22,2%, негативно – 71,2%, не знають такого – 1,2%;
      • Олег Ляшко: позитивно – 21,9%, негативно – 70,3%, не знають такого – 1%;
      • Віталій Кличко: позитивно – 21,3%, негативно – 67,8%, не знають такого – 1,9%;
      • Андрій Богдан: позитивно – 19,8%, негативно – 54,3%, не знають такого – 15,8%;
      • Ірина Геращенко: позитивно – 17,7%, негативно – 60,1%, не знають таку – 14,2%;
      • Олена Зеркаль: позитивно – 15,4%, негативно – 35,6%, не знають таку – 41,9%.

      Найбільше ж українці не люблять очільника МВС Арсена Авакова, лідера "Свободи" Олега Тягнибока, експрем’єра Арсенія Яценюка та колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Так, до Авакова за позитивного ставлення у 17,3% негативно ставляться 70,1% українців.

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      Щодо решти, уподобання опитаних розділилися так:

      • Яценюк – 16,7% проти 73,3%;
      • Тягнибок – 15,7% проти 69,8%
      • Луценко – 12,5% проти 76,4%.

      Політика, Україна, позитивне та негативне ставлення, Зеленського
      Як українці ставляться до політиків і громадських діячів 

      Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.

      Додамо, що у січні президентові України Володимиру Зеленському довіряли 59% українців, а недовіру висловлювали – 32%.

      Рейтинг довіри до решти українських політиків

      • Дмитрові Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%;
      • Юрієві Бойку – 25% і 56% відповідно;
      • Святославові Вакарчуку – 22% і 62%;
      • Олексієві Гончаруку – 20% і 53%;
      • Юлії Тимошенко – 20% і 73%;
      • Петрові Порошенку – 15% і 78%.

      Рейтинг довіри до українських політиків інфографіка 24 канал
      Рейтинг довіри до українських політиків /Інфографіка 24 каналу

      Скандальний план "завершення війни в Україні" повернули на сайт Мюнхенської конференції
      15 лютого
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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Соціологічне дослідження Юрій Луценко Дмитро Разумков Юлія Тимошенко - новини Олег Сенцов Володимир Зеленський Рейтинги
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