Кого з політиків українці люблять найбільше, а кого – ненавидять: результати соцдослідження
До шостого президента Володимира Зеленського більшість українців ставляться більше позитивно, аніж негативно. Також велику підтримку серед населення мають колишній бранець Кремля Олег Сенцов, спікер ВР Дмитро Разумков і лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко. Натомість найбільше недолюблюють жителі України ексгенпрокурора Юрія Луценка та все ту ж Тимошенко.
Про це свідчать результати дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні", проведеного на початку лютого центром "Социс".
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Відповідно до оприлюднених даних, позитивно до Зеленського ставляться 57,2% опитаних, а негативно – 36,5%.
Зауважимо, що далі поряд із високим відсотком позитивного ставлення переважає ще більший відсоток негативного. Зокрема, на другому місці серед рівня довіри розмістився Олег Сенцов. Позитивно до нього ставляться 34,8%, а негативно – 40,3%. Водночас не знають такого – 14,19%.
Наступні місця розподілилися так:
- Дмитро Разумков: позитивно – 31,4%, негативно – 46,5%, не знають такого – 11,7%;
- Юлія Тимошенко: позитивно – 29,2%, негативно – 63,3%, не знають таку – 1%;
- Святослав Вакарчук: позитивно – 27,6%, негативно – 60,2%, не знають такого – 3,3%;
- Володимир Гройсман: позитивно – 27%, негативно – 62,4%, не знають такого – 3,3%;
- Юрій Бойко: позитивно – 27%, негативно – 61,1%, не знають такого – 4,8%;
- Ігор Смешко: позитивно – 24,8%, негативно – 46,2%, не знають такого – 19,4%;
- Петро Порошенко: позитивно – 22,2%, негативно – 71,2%, не знають такого – 1,2%;
- Олег Ляшко: позитивно – 21,9%, негативно – 70,3%, не знають такого – 1%;
- Віталій Кличко: позитивно – 21,3%, негативно – 67,8%, не знають такого – 1,9%;
- Андрій Богдан: позитивно – 19,8%, негативно – 54,3%, не знають такого – 15,8%;
- Ірина Геращенко: позитивно – 17,7%, негативно – 60,1%, не знають таку – 14,2%;
- Олена Зеркаль: позитивно – 15,4%, негативно – 35,6%, не знають таку – 41,9%.
Найбільше ж українці не люблять очільника МВС Арсена Авакова, лідера "Свободи" Олега Тягнибока, експрем’єра Арсенія Яценюка та колишнього генпрокурора Юрія Луценка. Так, до Авакова за позитивного ставлення у 17,3% негативно ставляться 70,1% українців.
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Щодо решти, уподобання опитаних розділилися так:
- Яценюк – 16,7% проти 73,3%;
- Тягнибок – 15,7% проти 69,8%
- Луценко – 12,5% проти 76,4%.
Як українці ставляться до політиків і громадських діячів
Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.
Додамо, що у січні президентові України Володимиру Зеленському довіряли 59% українців, а недовіру висловлювали – 32%.
Рейтинг довіри до решти українських політиків
- Дмитрові Разумкову довіряють 26%, не довіряють – 44%;
- Юрієві Бойку – 25% і 56% відповідно;
- Святославові Вакарчуку – 22% і 62%;
- Олексієві Гончаруку – 20% і 53%;
- Юлії Тимошенко – 20% і 73%;
- Петрові Порошенку – 15% і 78%.
Рейтинг довіри до українських політиків /Інфографіка 24 каналу