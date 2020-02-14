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      Кого хочуть бачити українці на посаді президента: результати свіжого соцопитування

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      Президентські вибори: кого мають намір підтримати українці / Колаж 24 каналу

      Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, на них би здобув перемогу чинний президент Володимир Зеленський. Натомість другий за підтримкою – п’ятий президент Петро Порошенко.

      Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні", яке провів центр "Социс".

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      Відповідно до результатів опитування, за Зеленського сьогодні є готовими проголосувати 38,4% виборців. Набагато меншою є підтримка в Порошенка – 9,6%. Також до першої трійки потрапив лідер ОПЗЖ Юрій Бойко, і поступається він п’ятому президенту лише кількома сотими відсотка. За "опозиціонера" мають намір віддати голоси 9,3% осіб.

      Наступні позиції розділилися так:

      • Юлія Тимошенко - 7,5%
      • Ігор Смешко – 3,9%
      • Олег Ляшко – 2,4%
      • Святослав Вакарчук – 1,9%
      • Олена Зеркаль – 1,6%
      • Олег Сенцов – 1,1%
      • Андрій Білецький – 0,9
      • Інший – 2,7%

      Зауважимо, що участь у голосуванні не мають наміру брати 13,3%, а відмовилися відповідати 7,8% опитаних.

      Зеленський, Порошенко, вибори, рейтинг, соціологічне дослідження, опитування, Социс
      Кого підтримують українці, якби вибори президента відбулися найближчої неділі 

      Також фахівці поцікавилися, за кого проголосували українці в другому турі минулих президентських виборів.

      • Зеленського підтримують 61,1% опитаних.
      • За Порошенка голоси віддали 15,8% осіб.
      • Не голосували 19,6%.
      • Відмовилися відповідати 3,8% опитаних.

      Зеленський, Порошенко, вибори, рейтинг, соціологічне дослідження, опитування, Социс
      За кого голосували українці в другому турі минулорічних виборів президента 

      Якби другий тур проводили зараз:

      • Зеленського мають намір підтримати 47,9%.
      • Порошенко набрав би 15,8%.
      • Інший кандидат отримав 10,2% голосів.
      • Не брали б участь у голосуванні 17,7%.
      • Відмовилися від відповіді 8,6% осіб.

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      Зеленський, Порошенко, вибори, рейтинг, соціологічне дослідження, опитування, Социс
      Кого підтримують українці, якби другий тур виборів президента відбувся зараз 

      Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.

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      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Володимир Зеленський Соціологічне дослідження Рейтинги Юрій Бойко Петро Порошенко Президент України
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