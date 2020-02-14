Кого хочуть бачити українці на посаді президента: результати свіжого соцопитування

Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, на них би здобув перемогу чинний президент Володимир Зеленський. Натомість другий за підтримкою – п’ятий президент Петро Порошенко.

Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні", яке провів центр "Социс".

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Відповідно до результатів опитування, за Зеленського сьогодні є готовими проголосувати 38,4% виборців. Набагато меншою є підтримка в Порошенка – 9,6%. Також до першої трійки потрапив лідер ОПЗЖ Юрій Бойко, і поступається він п’ятому президенту лише кількома сотими відсотка. За "опозиціонера" мають намір віддати голоси 9,3% осіб.

Наступні позиції розділилися так:

Юлія Тимошенко - 7,5%

Ігор Смешко – 3,9%

Олег Ляшко – 2,4%

Святослав Вакарчук – 1,9%

Олена Зеркаль – 1,6%

Олег Сенцов – 1,1%

Андрій Білецький – 0,9

Інший – 2,7%

Зауважимо, що участь у голосуванні не мають наміру брати 13,3%, а відмовилися відповідати 7,8% опитаних.



Кого підтримують українці, якби вибори президента відбулися найближчої неділі

Також фахівці поцікавилися, за кого проголосували українці в другому турі минулих президентських виборів.

Зеленського підтримують 61,1% опитаних.

підтримують 61,1% опитаних. За Порошенка голоси віддали 15,8% осіб.

голоси віддали 15,8% осіб. Не голосували 19,6%.

19,6%. Відмовилися відповідати 3,8% опитаних.



За кого голосували українці в другому турі минулорічних виборів президента

Якби другий тур проводили зараз:

Зеленського мають намір підтримати 47,9%.

мають намір підтримати 47,9%. Порошенко набрав би 15,8%.

набрав би 15,8%. Інший кандидат отримав 10,2% голосів.

отримав 10,2% голосів. Не брали б участь у голосуванні 17,7%.

17,7%. Відмовилися від відповіді 8,6% осіб.

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Кого підтримують українці, якби другий тур виборів президента відбувся зараз

Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.