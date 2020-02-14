Кого хочуть бачити українці на посаді президента: результати свіжого соцопитування
Якби вибори президента України відбулися найближчої неділі, на них би здобув перемогу чинний президент Володимир Зеленський. Натомість другий за підтримкою – п’ятий президент Петро Порошенко.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні", яке провів центр "Социс".
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Відповідно до результатів опитування, за Зеленського сьогодні є готовими проголосувати 38,4% виборців. Набагато меншою є підтримка в Порошенка – 9,6%. Також до першої трійки потрапив лідер ОПЗЖ Юрій Бойко, і поступається він п’ятому президенту лише кількома сотими відсотка. За "опозиціонера" мають намір віддати голоси 9,3% осіб.
Наступні позиції розділилися так:
- Юлія Тимошенко - 7,5%
- Ігор Смешко – 3,9%
- Олег Ляшко – 2,4%
- Святослав Вакарчук – 1,9%
- Олена Зеркаль – 1,6%
- Олег Сенцов – 1,1%
- Андрій Білецький – 0,9
- Інший – 2,7%
Зауважимо, що участь у голосуванні не мають наміру брати 13,3%, а відмовилися відповідати 7,8% опитаних.
Кого підтримують українці, якби вибори президента відбулися найближчої неділі
Також фахівці поцікавилися, за кого проголосували українці в другому турі минулих президентських виборів.
- Зеленського підтримують 61,1% опитаних.
- За Порошенка голоси віддали 15,8% осіб.
- Не голосували 19,6%.
- Відмовилися відповідати 3,8% опитаних.
За кого голосували українці в другому турі минулорічних виборів президента
Якби другий тур проводили зараз:
- Зеленського мають намір підтримати 47,9%.
- Порошенко набрав би 15,8%.
- Інший кандидат отримав 10,2% голосів.
- Не брали б участь у голосуванні 17,7%.
- Відмовилися від відповіді 8,6% осіб.
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Кого підтримують українці, якби другий тур виборів президента відбувся зараз
Дослідження "Соціально-політична ситуація в Україні" проводили з 1 по 10 лютого. Збирали дані за допомогою інтерв’ю віч-на-віч з використанням планшетів. Опитували респондентів за місцем їхнього постійного проживання. Опитування проводили за вибіркою, яка репрезентує доросле населення країни в цілому. Статистична похибка дослідження – +/– 2,1% (з імовірністю 0,95). Загалом було опитано 2 тисячі осіб.
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