Чи знизився рейтинг довіри до української влади: статистика

Рейтинг Президента України Володимира Зеленського в Україні досі високий. Йому довіряють 49% громадян. Чи змінився рівень довіри до інших політиків – читайте далі.

Опитування проводила Всеукраїнська асоціація соціологів у лютому 2020 року.

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Рейтинг довіри до влади

Згідно з результатами опитування, Володимиру Зеленському довіряють 49% громадян. Натомість прем'єр-міністру Олексію Гончаруку – 13%.

Дмитрові Разумкову – 36%.

Верховній Раді – 22%.

Кабінету Міністрів – 19%.



Рівень довіри українців до влади

Рейтинг недовіри до влади

Попри великий рейтинг президента, не довіряють йому 39% українців. Гончарук у цьому списку лідирує – 79% респондентів заявили, що не підтримують прем'єра.

Дмитрові Разумкову не довіряють 53%.

Верховній Раді – 69%.

Кабінету Міністрів – 76%.



Рейтинг недовіри до влади

Рейтинг політичних сил

Партії "Слуга народу" українці довіряють найбільше, їх рейтинг – 43,2%. Однак найменше підтримують партію "Голос" – лише 3,6% респондентів.

"Опозиційній платформі – За життя" – 11,9%.

"Європейській солідарності" – 10,1%.

"Батьківщині" – 9,2%.



Рівень довіри до політичних сил

Згідно з опитуванням, яке проводила соціологічна група "Рейтинг", у грудні рівень довіри до Зеленського становив 62%. Однак його рейтинг вже наступного місяця, у січні, впав на 3%. Водночас антирейтинг Олексія Гончарука у порівнянні з січнем зріс на 26%, а Дмитра Разумкова – на 9%.