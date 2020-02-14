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      Чи знизився рейтинг довіри до української влади: статистика

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      Рейтинг Президента України Володимира Зеленського в Україні досі високий. Йому довіряють 49% громадян. Чи змінився рівень довіри до інших політиків – читайте далі.

      Опитування проводила Всеукраїнська асоціація соціологів у лютому 2020 року.

      Читайте також: Коли почне падати рейтинг Зеленського: пояснення політолога

      Рейтинг довіри до влади

      Згідно з результатами опитування, Володимиру Зеленському довіряють 49% громадян. Натомість прем'єр-міністру Олексію Гончаруку – 13%.

      • Дмитрові Разумкову – 36%.
      • Верховній Раді – 22%.
      • Кабінету Міністрів – 19%.

      рейтинг
      Рівень довіри українців до влади

      Рейтинг недовіри до влади

      Попри великий рейтинг президента, не довіряють йому 39% українців. Гончарук у цьому списку лідирує – 79% респондентів заявили, що не підтримують прем'єра.

      • Дмитрові Разумкову не довіряють 53%.
      • Верховній Раді – 69%.
      • Кабінету Міністрів – 76%.

      рейтинг недовіри
      Рейтинг недовіри до влади

      Рейтинг політичних сил

      Партії "Слуга народу" українці довіряють найбільше, їх рейтинг – 43,2%. Однак найменше підтримують партію "Голос" – лише 3,6% респондентів.

      • "Опозиційній платформі – За життя" – 11,9%.
      • "Європейській солідарності" – 10,1%.
      • "Батьківщині" – 9,2%.

      політсили
      Рівень довіри до політичних сил

      Згідно з опитуванням, яке проводила соціологічна група "Рейтинг", у грудні рівень довіри до Зеленського становив 62%. Однак його рейтинг вже наступного місяця, у січні, впав на 3%. Водночас антирейтинг Олексія Гончарука у порівнянні з січнем зріс на 26%, а Дмитра Разумкова – на 9%.

       

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      Автор: Людмила Кушнір
      Теги: Володимир Зеленський Новини України Новини політики Рейтинги Олексій Гончарук Дмитро Разумков Верховна Рада Кабінет Міністрів України
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