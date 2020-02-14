Чи знизився рейтинг довіри до української влади: статистика
Рейтинг Президента України Володимира Зеленського в Україні досі високий. Йому довіряють 49% громадян. Чи змінився рівень довіри до інших політиків – читайте далі.
Опитування проводила Всеукраїнська асоціація соціологів у лютому 2020 року.
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Рейтинг довіри до влади
Згідно з результатами опитування, Володимиру Зеленському довіряють 49% громадян. Натомість прем'єр-міністру Олексію Гончаруку – 13%.
- Дмитрові Разумкову – 36%.
- Верховній Раді – 22%.
- Кабінету Міністрів – 19%.
Рівень довіри українців до влади
Рейтинг недовіри до влади
Попри великий рейтинг президента, не довіряють йому 39% українців. Гончарук у цьому списку лідирує – 79% респондентів заявили, що не підтримують прем'єра.
- Дмитрові Разумкову не довіряють 53%.
- Верховній Раді – 69%.
- Кабінету Міністрів – 76%.
Рейтинг недовіри до влади
Рейтинг політичних сил
Партії "Слуга народу" українці довіряють найбільше, їх рейтинг – 43,2%. Однак найменше підтримують партію "Голос" – лише 3,6% респондентів.
- "Опозиційній платформі – За життя" – 11,9%.
- "Європейській солідарності" – 10,1%.
- "Батьківщині" – 9,2%.
Рівень довіри до політичних сил
Згідно з опитуванням, яке проводила соціологічна група "Рейтинг", у грудні рівень довіри до Зеленського становив 62%. Однак його рейтинг вже наступного місяця, у січні, впав на 3%. Водночас антирейтинг Олексія Гончарука у порівнянні з січнем зріс на 26%, а Дмитра Разумкова – на 9%.
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