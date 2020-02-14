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      Снизился ли рейтинг доверия к украинской власти: статистика

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      Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского в Украине до сих пор высокий. Ему доверяют 49% граждан. Изменился ли уровень доверия к другим политикам – читайте дальше.

      Опрос проводила Всеукраинская ассоциация социологов в феврале 2020 года.

      Читайте также: Когда начнет падать рейтинг Зеленского: объяснение политолога

      Рейтинг доверия к власти

      Согласно результатам опроса, Владимиру Зеленскому доверяют 49% граждан. А премьер-министру Алексею Гончаруку – 13%.

      • Дмитрию Разумкову – 36%.
      • Верховной Раде – 22%.
      • Кабинету Министров – 19%.

      рейтинг
      Уровень доверия украинцев к власти

      Рейтинг недоверия к власти

      Несмотря на большой рейтинг президента, не доверяют ему 39% украинцев. Гончарук в этом списке лидирует – 79% респондентов заявили, что не поддерживают премьера.

      • Дмитрию Разумкову не доверяют 53%.
      • Верховной Раде – 69%.
      • Кабинету Министров – 76%.

      рейтинг недовіри
      Рейтинг недоверия к власти

      Рейтинг политических сил

      Партии "Слуга народа" украинцы доверяют больше всего, ее рейтинг – 43,2%. Однако меньше всего поддерживают партию "Голос" – лишь 3,6% респондентов.

      • "Оппозиционной платформе – За жизнь" – 11,9%.
      • "Европейской солидарности" – 10,1%.
      • "Батькивщине" – 9,2%.

      політсили
      Уровень доверия к политическим силам

      Согласно опросу, который проводила социологическая группа "Рейтинг", в декабре уровень доверия к Зеленскому составлял 62%. Однако его рейтинг уже в следующем месяце, в январе, упал на 3%. В то же время антирейтинг Алексея Гончарука по сравнению с январем вырос на 26%, а Дмитрия Разумкова – на 9%.

       

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      13 февраля
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      Автор: Людмила Кушнир
      Теги: Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики рейтинги Кабинет Министров Украины Верховная Рада Дмитрий Разумков Алексей Гончарук
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