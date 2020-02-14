Снизился ли рейтинг доверия к украинской власти: статистика
Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского в Украине до сих пор высокий. Ему доверяют 49% граждан. Изменился ли уровень доверия к другим политикам – читайте дальше.
Опрос проводила Всеукраинская ассоциация социологов в феврале 2020 года.
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Рейтинг доверия к власти
Согласно результатам опроса, Владимиру Зеленскому доверяют 49% граждан. А премьер-министру Алексею Гончаруку – 13%.
- Дмитрию Разумкову – 36%.
- Верховной Раде – 22%.
- Кабинету Министров – 19%.
Уровень доверия украинцев к власти
Рейтинг недоверия к власти
Несмотря на большой рейтинг президента, не доверяют ему 39% украинцев. Гончарук в этом списке лидирует – 79% респондентов заявили, что не поддерживают премьера.
- Дмитрию Разумкову не доверяют 53%.
- Верховной Раде – 69%.
- Кабинету Министров – 76%.
Рейтинг недоверия к власти
Рейтинг политических сил
Партии "Слуга народа" украинцы доверяют больше всего, ее рейтинг – 43,2%. Однако меньше всего поддерживают партию "Голос" – лишь 3,6% респондентов.
- "Оппозиционной платформе – За жизнь" – 11,9%.
- "Европейской солидарности" – 10,1%.
- "Батькивщине" – 9,2%.
Уровень доверия к политическим силам
Согласно опросу, который проводила социологическая группа "Рейтинг", в декабре уровень доверия к Зеленскому составлял 62%. Однако его рейтинг уже в следующем месяце, в январе, упал на 3%. В то же время антирейтинг Алексея Гончарука по сравнению с январем вырос на 26%, а Дмитрия Разумкова – на 9%.
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