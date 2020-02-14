Снизился ли рейтинг доверия к украинской власти: статистика

Рейтинг Президента Украины Владимира Зеленского в Украине до сих пор высокий. Ему доверяют 49% граждан. Изменился ли уровень доверия к другим политикам – читайте дальше.

Опрос проводила Всеукраинская ассоциация социологов в феврале 2020 года.

Читайте также: Когда начнет падать рейтинг Зеленского: объяснение политолога

Рейтинг доверия к власти

Согласно результатам опроса, Владимиру Зеленскому доверяют 49% граждан. А премьер-министру Алексею Гончаруку – 13%.

Дмитрию Разумкову – 36%.

Верховной Раде – 22%.

Кабинету Министров – 19%.



Уровень доверия украинцев к власти

Рейтинг недоверия к власти

Несмотря на большой рейтинг президента, не доверяют ему 39% украинцев. Гончарук в этом списке лидирует – 79% респондентов заявили, что не поддерживают премьера.

Дмитрию Разумкову не доверяют 53%.

Верховной Раде – 69%.

Кабинету Министров – 76%.



Рейтинг недоверия к власти

Рейтинг политических сил

Партии "Слуга народа" украинцы доверяют больше всего, ее рейтинг – 43,2%. Однако меньше всего поддерживают партию "Голос" – лишь 3,6% респондентов.

"Оппозиционной платформе – За жизнь" – 11,9%.

"Европейской солидарности" – 10,1%.

"Батькивщине" – 9,2%.



Уровень доверия к политическим силам

Согласно опросу, который проводила социологическая группа "Рейтинг", в декабре уровень доверия к Зеленскому составлял 62%. Однако его рейтинг уже в следующем месяце, в январе, упал на 3%. В то же время антирейтинг Алексея Гончарука по сравнению с январем вырос на 26%, а Дмитрия Разумкова – на 9%.