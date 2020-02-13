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      Коли почне падати рейтинг Зеленського: пояснення політолога

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      Володимир Зеленський / Getty Images

      Рейтинг довіри до Володимира Зеленського може почати падати весною 2020 року, якщо президент не стримає обіцянки щодо боротьби з корупцією.

      Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог Олександр Солонтай.

      До теми: Як змінився рівень довіри до Зеленського: інфографіка

      За його словами, для Зеленського буде дуже складною весна.

      "Адже весна прийде – саджати будемо" точно йому згадають. Якщо не буде масоовї боротьби з корупцією, тоді це буде переломне місце (коли почнеться спад його рейтингу – 24 канал),
      – підкреслив Солонтай.

      Володимир Зеленський досі залишається лідером довіри серед українців. На думку політолога, розчарування призначеннями президента приходитиме швидше, ніж самим президентом.

      "Ситуація дуже змінилася. Якщо вкінці 2019 року достатньо було Зеленському вказати на когось чи якийсь орган, і тоді українські громадяни казали: "Довіряємо, покладаємо надії". Таким чином була довіра і до ВРУ, і до Кабміну – всіх, хто причетний до Зеленського. Тепер довіра залишилася тільки до Зеленського. Люди кажуть, мовляв, бояри не дуже, але ще керівнику віримо", – зазначив Солонтай.

      Рейтинг довіри до влади Інфографіка 24 канал
      Рейтинг довіри до влади, січневе опитування/ Інфографіка 24 каналу

      Розчарування Зеленським буде приходити дуже довго, адже люди ще досі вірять у те, що він здійснить бажане.

      "А от розчарування Зеленським буде приходити довго. Якщо буде приходити. Адже люди покладають на нього влеикі надії. І хоч "медовий місяць" закінчився – тобто перше захоплення пропало – бажання людей нікуди не ділися. Вони все досі хочуть, аби Зеленський зробив те, заради чого вони його обрали", – пояснив політолог.

      На думку експерта, секрет рейтингу Зеленського у тому, що він для цього веде відповідну комунікацію.

      Секрет у тому, що він своєю поведінкою та комунікацією не заперечує всього того, що обіцяв, і натякає, що з дня на день, з місяця на місяць він цього досягне. Це болючі теми, які турбують українське суспільсвто і тих виборців, які його палко підтримують,
      – наголосив Солонтай. 

      Він додав, що Зеленський продовжує, фактично, накопичувати аванси:

      •  що він вирішить питання війни і що буде мир;
      • що при ньому буде все-таки покращення економічного добробуту;
      • що при ньому буде вищий рівень безпеки. 

      "Якщо хоча б в одній сфері буде прорив, він буде говорити, що і в другій, і третій він цього досягне", – підсумував Солонтай.

      Рейтинг довіри до українських політиків інфографіка 24 канал
      Рейтинг довіри до українських політиків – порівняння результатів
      грудневого та січневого опитувань соціологічної групи "      Рейтинг" / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Катерина Козачинська
      Теги: Володимир Зеленський Рейтинги Новини України Новини політики Президент України
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