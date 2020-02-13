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      Когда начнет падать рейтинг Зеленского: объяснение политолога

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      Владимир Зеленский / Getty Images

      Рейтинг доверия к Владимиру Зеленскому может начать падать весной 2020 года, если президент не сдержит обещания по борьбе с коррупцией.

      Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Александр Солонтай.

      К теме: Как изменился уровень доверия к Зеленскому: инфографика

      По его словам, для Зеленского будет очень сложной весна.

      "Ведь весна придет – сажать будем" точно ему вспомнят. Если не будет массовой борьбы с коррупцией, тогда это будет переломное место (когда начнется спад его рейтинга – 24 канал),
      – подчеркнул Солонтай.

      Владимир Зеленский до сих пор остается лидером доверия среди украинцев. По мнению политолога, разочарование назначениями президента будет приходить быстрее, чем самим президентом.

      "Ситуация очень изменилась. Если в конце 2019 года достаточно было Зеленскому указать на кого-то или какой-то орган, и тогда украинские граждане говорили: "Доверяем, возлагаем надежды". Таким образом было доверие и к ВРУ, и к Кабмину – всех, кто причастен к Зеленскому. Теперь доверие осталось только к Зеленскому. Люди говорят, мол, бояре не очень, но еще руководителю верим", – отметил Солонтай.

      Рейтинг довіри до влади Інфографіка 24 канал
      Рейтинг доверия к власти, январский опрос/ Инфографика 24 канала

      Разочарование Зеленским будет приходить очень долго, ведь люди до сих пор верят в то, что он осуществит желаемое.

      "А вот разочарование Зеленским будет приходить долго. Если будет приходить. Ведь люди возлагают на него большие надежды. И хотя "медовый месяц" закончился – то есть первое увлечение пропало – желания людей никуда не делись. Они все еще хотят, чтобы Зеленский сделал то, ради чего они избрали", – пояснил политолог.

      По мнению эксперта, секрет рейтинга Зеленского в том, что он для этого ведет соответствующую коммуникацию.

      Секрет в том, что он своим поведением и коммуникацией не отрицает всего того, что обещал, и намекает, что со дня на день, из месяца в месяц он этого достигнет. Это болезненные темы, которые беспокоят украинское общественно и тех избирателей, которые его горячо поддерживают,
      – отметил Солонтай.

      Он добавил, что Зеленский продолжает, фактически, накапливать авансы:

      • что он решит вопрос войны и будет мир;
      • что при нем будет все-таки улучшение экономического благосостояния;
      • что при нем будет высокий уровень безопасности.

      "Если хотя бы в одной сфере будет прорыв, он будет говорить, что и во второй, и третий он этого достигнет", – подытожил Солонтай.

      Рейтинг довіри до українських політиків інфографіка 24 канал
      Рейтинг доверия к украинским политикам – сравнение результатов
      декабрьского и январского опроса социологической группы "Рейтинг" / Инфографика 24 канала

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      Автор: Екатерина Козачинская
      Теги: рейтинги Владимир Зеленский Новости Украины Новости политики Президент Украины
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