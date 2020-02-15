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      Кого хотят видеть украинцы на посту президента: результаты свежего соцопроса

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      Президентские выборы: кого намерены поддержать украинцы / Коллаж 24 канала

      Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, на них бы одержал победу действующий президент Владимир Зеленский. Зато второй по поддержке – пятый президент Петр Порошенко.

      Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социально-политическая ситуация в Украине", которое провел центр "Социс".

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      Согласно результатам опроса, за Зеленского сегодня готовы проголосовать 38,4% избирателей. Гораздо меньше поддержка у Порошенко – 9,6%. Также в первую тройку попал лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, и он уступает пятому президенту лишь несколькими сотыми процента. За "оппозиционера" намерены отдать голоса 9,3% человек.

      Следующие позиции разделились так:

      • Юлия Тимошенко – 7,5%
      • Игорь Смешко – 3,9%
      • Олег Ляшко – 2,4%
      • Святослав Вакарчук – 1,9%
      • Елена Зеркаль – 1,6%
      • Олег Сенцов – 1,1%
      • Андрей Билецкий – 0,9
      • Другой – 2,7%

      Заметим, что участие в голосовании не намерены принимать 13,3%, а отказались отвечать 7,8% опрошенных.

      Зеленський, Порошенко, вибори, рейтинг, соціологічне дослідження, опитування, Социс
      Кого поддержали бы украинцы, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье

      Также специалисты поинтересовались, за кого проголосовали украинцы во втором туре прошлых президентских выборов.

      • Зеленского поддерживают 61,1% опрошенных.
      • За Порошенко голоса отдали 15,8% человек.
      • Не голосовали 19,6%.
      • Отказались отвечать 3,8% опрошенных.

      Зеленський, Порошенко, вибори, рейтинг, соціологічне дослідження, опитування, Социс
      За кого голосовали украинцы во втором туре прошлогодних выборов президента

      Если бы второй тур проводили сейчас:

      • Зеленского намерены поддержать 47,9%.
      • Порошенко набрал бы 15,8%.
      • Другой кандидат получил 10,2% голосов.
      • Не участвовали бы в голосовании 17,7%.
      • Отказались от ответа 8,6% человек.

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      Зеленський, Порошенко, вибори, рейтинг, соціологічне дослідження, опитування, Социс
      Кого поддержали бы украинцы, если бы второй тур выборов президента состоялся сейчас

      Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Социологическое исследование рейтинги Юрий Бойко Петр Порошенко Владимир Зеленский Президент Украины Новости Украины Новости политики
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