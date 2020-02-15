Кого хотят видеть украинцы на посту президента: результаты свежего соцопроса
Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, на них бы одержал победу действующий президент Владимир Зеленский. Зато второй по поддержке – пятый президент Петр Порошенко.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социально-политическая ситуация в Украине", которое провел центр "Социс".
Интересно! Снизился ли рейтинг доверия к украинской власти: статистика
Согласно результатам опроса, за Зеленского сегодня готовы проголосовать 38,4% избирателей. Гораздо меньше поддержка у Порошенко – 9,6%. Также в первую тройку попал лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, и он уступает пятому президенту лишь несколькими сотыми процента. За "оппозиционера" намерены отдать голоса 9,3% человек.
Следующие позиции разделились так:
- Юлия Тимошенко – 7,5%
- Игорь Смешко – 3,9%
- Олег Ляшко – 2,4%
- Святослав Вакарчук – 1,9%
- Елена Зеркаль – 1,6%
- Олег Сенцов – 1,1%
- Андрей Билецкий – 0,9
- Другой – 2,7%
Заметим, что участие в голосовании не намерены принимать 13,3%, а отказались отвечать 7,8% опрошенных.
Кого поддержали бы украинцы, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье
Также специалисты поинтересовались, за кого проголосовали украинцы во втором туре прошлых президентских выборов.
- Зеленского поддерживают 61,1% опрошенных.
- За Порошенко голоса отдали 15,8% человек.
- Не голосовали 19,6%.
- Отказались отвечать 3,8% опрошенных.
За кого голосовали украинцы во втором туре прошлогодних выборов президента
Если бы второй тур проводили сейчас:
- Зеленского намерены поддержать 47,9%.
- Порошенко набрал бы 15,8%.
- Другой кандидат получил 10,2% голосов.
- Не участвовали бы в голосовании 17,7%.
- Отказались от ответа 8,6% человек.
Обратите внимание! Когда начнет падать рейтинг Зеленского: объяснение политолога
Кого поддержали бы украинцы, если бы второй тур выборов президента состоялся сейчас
Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.
Выбор редакции
-
Главные новости 14 февраля: скандальный "мирный план" для Украины и разговор Зеленского и Путина14 февраля , 22:28
-
Украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе, одолев в финале россиянку14 февраля , 21:32
-
Пара превратила старую машину скорой помощи в невероятный дом на колесах: видео14 февраля , 21:20