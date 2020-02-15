Кого хотят видеть украинцы на посту президента: результаты свежего соцопроса

Если бы выборы президента Украины состоялись в ближайшее воскресенье, на них бы одержал победу действующий президент Владимир Зеленский. Зато второй по поддержке – пятый президент Петр Порошенко.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования "Социально-политическая ситуация в Украине", которое провел центр "Социс".

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Согласно результатам опроса, за Зеленского сегодня готовы проголосовать 38,4% избирателей. Гораздо меньше поддержка у Порошенко – 9,6%. Также в первую тройку попал лидер ОПЗЖ Юрий Бойко, и он уступает пятому президенту лишь несколькими сотыми процента. За "оппозиционера" намерены отдать голоса 9,3% человек.

Следующие позиции разделились так:

Юлия Тимошенко – 7,5%

Игорь Смешко – 3,9%

Олег Ляшко – 2,4%

Святослав Вакарчук – 1,9%

Елена Зеркаль – 1,6%

Олег Сенцов – 1,1%

Андрей Билецкий – 0,9

Другой – 2,7%

Заметим, что участие в голосовании не намерены принимать 13,3%, а отказались отвечать 7,8% опрошенных.



Кого поддержали бы украинцы, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье

Также специалисты поинтересовались, за кого проголосовали украинцы во втором туре прошлых президентских выборов.

Зеленского поддерживают 61,1% опрошенных.

поддерживают 61,1% опрошенных. За Порошенко голоса отдали 15,8% человек.

голоса отдали 15,8% человек. Не голосовали 19,6%.

19,6%. Отказались отвечать 3,8% опрошенных.



За кого голосовали украинцы во втором туре прошлогодних выборов президента

Если бы второй тур проводили сейчас:

Зеленского намерены поддержать 47,9%.

намерены поддержать 47,9%. Порошенко набрал бы 15,8%.

набрал бы 15,8%. Другой кандидат получил 10,2% голосов.

получил 10,2% голосов. Не участвовали бы в голосовании 17,7%.

бы в голосовании 17,7%. Отказались от ответа 8,6% человек.

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Кого поддержали бы украинцы, если бы второй тур выборов президента состоялся сейчас

Исследование "Социально-политическая ситуация в Украине" проводили с 1 по 10 февраля. Собирали данные с помощью личного интервью с использованием планшетов. Опрашивали респондентов по месту их постоянного проживания. Опрос проводился по выборке, которая репрезентирует взрослое население страны в целом. Статистическая погрешность исследования – +/– 2,1% (с вероятностью 0,95). Всего было опрошено 2 тысячи человек.