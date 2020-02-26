Разумков серйозно сварився із Зеленським, – ЗМІ

Дмитро Разумков мав неприємну розмову із президентом Володимиром Зеленським. Президент порадив спікеру Верховної Ради звільнятися, якщо йому щось не подобається.

Причина сварки у тому, що Разумков не хоче перебирати на себе негатив від скандалів нардепів, про це пише "Українська правда" із посиланням на власні джерела.

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Так, Разумков нібито хоче менше асоціюватись з неприємними історіями, в які потрапляють "слуги". Спікер хоче, аби активнішу позицію щодо "зашкварів" займала партія.

Видання зазначає, що Зеленський відповів доволі прозоро: "Не подобається – звільняй місце". Натомість Разумков на усі закиди у свій бік нібито відповів: "Щось не подобається в роботі Ради – поставте на голосування пропозицію зняти мене з посади".

Цікаво. Відповідно до даних останніх соціологічних опитувань, голові Верховної Ради Дмитру Разумкову довіряють 26% опитаних – за рівнем довіри він став другою людиною у країні після Володимир Зеленського.

Зазначимо, під час передвиборчої президентської кампанії майбутній голова Верховної Ради став основним публічним спікером команди Володимира Зеленського. Теперішній спікер часто з'являвся на ефірах замість теперішнього глави держави. Згодом Разумков очолив виборчий список партії та отримав посаду спікера в парламенті.