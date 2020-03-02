Корнієнко пояснив, які претензії має Рада до Кабміну

Перед Україною є серйозні виклики – як-от епідемія коронавірусу та світова криза. Тому Верховна Рада повинна системо та інституційно переглянути те, що робить уряд.

Під час позачергового засідання Верховної Ради Кабінету міністрів поставлять конкретні запитання. Про це заявив перший заступник керівника фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише Інтерфакс-Україна.

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"Як так сталося, що курс, який обрало 73% населення і потім підтвердило це великим результатом на парламентських виборах, – це правильний курс і довіра до президента зберігається. Але по факту в кишенях люди не відчувають цього, в платіжках люди не відчувають цього, в системних реформах люди не відчувають цього", – пояснив він.

Корнієнко впевнений, що уряд повинен перетворитися в штаб з протидії тим загрозам, які сьогодні стоять перед Україною.

З урахуванням тієї ситуації з безпекою, яка є: коронавірус, можлива фінансова криза, нам точно потрібно переглядати системно і інституційно те, що має робити уряд. Він повинен перетворитися на своєрідний штаб з усунення загроз,

– додав перший заступник керівника фракції.

Він також визнав, що ідея з об’єднанням міністерств виявилася невдалою і анонсував повернення до дискусії про створення міністерства промислової політики.

"Ідея щодо укрупнення міністерств до кінця не спрацювала, ми про це вже давно говоримо. Ідея з тим, щоб винести з поля зору промислову політику і взагалі економіку як окремий напрямок на рівні віцепрем'єра, теж не спрацювала", – сказав народний депутат.

Важливо. Позачергове засідання Верховної Ради України відбудеться 4 березня на вимогу Володимира Зеленського. Серед основних питань – Кабінет Міністрів України та звіт правоохоронних органів.

Що розглядатиме Верховна Рада 4 березня

допуск іноземних збройних сил в Україну для проведення навчань у 2020 році (проєкт закону №3003;

проєкт закону №3015 про поділ посад головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу з 1 березня 2020 року;

проєкт закону №0025 про ратифікацію рамкової угоди з Францією щодо закупівлі 20 патрульних катерів;

проєкт закону №2500д про внесення змін до закону "Про протидію корупції" (друге читання);

Рада також заслухає звіт правоохоронних органів – МВС, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу генпрокурора.

Водночас, парламент також розгляне питання Кабінету міністрів. Ймовірно, на ньому вирішуватимуть кадрові запитання – можуть звільнити кількох міністрів.