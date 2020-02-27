Украина может вступить в НАТО с оккупированными территориями, – Кулеба

Вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба утверждает, что вступление Украины в НАТО – необратимый процесс. Кроме того, наша страна может стать членом Североатлантического альянса даже несмотря на наличие временно оккупированных территорий.

Об этом Кулеба заявил на своей твиттер-странице, отвечая на вопросы пользователей. По его словам, наличие аннексированного Крыма или оккупированного Донбасса, где 6 лет идет война, не является препятствием для вступления государства в Альянс.

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Вступление Украины в НАТО возможно даже с временно оккупированными территориями,

– отметил Кулеба.

Вице-премьер напомнил, что Украина еще в июле 2019 года подала прошение об участии в Программе расширенных возможностей НАТО (EOP). Кроме того, в 2008 году государство подало заявку на получение Плана действий относительно членства в НАТО. Ее приняли на рассмотрение.

Так. Вступ України в НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями. https://t.co/SymEKOBpiL — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 27, 2020

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Также Кулеба очертил красные линии Украины в своем понимании.

"Красные линии: движение к членству в ЕС и НАТО необратимо, ни один отдельный регион не может блокировать решения национального масштаба. Справедливый мир – это победа, когда наши территории деоккупированные, а Россия не является игроком во внутренней политике Украины", – подытожил он.

Сколько украинцев поддерживают вступление Украины в НАТО?По состоянию на январь 2020 года больше 50% опрошенных украинцев поддерживают вступление в НАТО как лучший вариант обеспечения безопасности для государства. Такой показатель является самым высоким за все время проведения опросов среди граждан. Больше всего сторонников Альянса в западных областях – 80%, а меньше всего в восточных и южных – 42 – 43%.



11 февраля генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что лучшим шагом в приближении Украины к вступлению в НАТО является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны и укрепление институтов безопасности.