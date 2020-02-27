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      Україна може вступити до НАТО з окупованими територіями, – Кулеба

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      Кулеба прокоментував вступ України до НАТО / Колаж 24 каналу

      Віцепрем'єр-міністр з питань євроінтеграції Дмитро Кулеба переконує, що вступ України до НАТО – незворотній процес. Окрім того, наша країна може стати членом Північноатлантичного альянсу навіть попри наявність тимчасово окупованих територій.

      Про це Кулеба заявив на своїй твіттер-сторінці, відповідаючи на питання користувачів. За його словами, наявність анексованого Криму чи окупованого Донбасу, де 6 рік триває війна, не є перешкодою для вступу держави в Альянс.

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      Вступ України в НАТО можливий навіть з тимчасово окупованими територіями,
      – наголосив Кулеба.

      Віцепрем'єр нагадав, що Україна ще в липні 2019 року подала прохання про участь у Програмі розширених можливостей НАТО (EOP). Окрім того, у 2008 році держава подала заявку на отримання Плану дій щодо членства в НАТО. Її прийняли до розгляду.

       

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      Також Кулеба окреслив червоні лінії України у своєму розумінні.

      "Червоні лінії: рух до членства в ЄС і НАТО незворотний, жоден окремий регіон не може блокувати рішення національного масштабу. Справедливий мир – це перемога, коли наші території деокуповані, а Росія не є гравцем у внутрішій політиці України", – підсумував він.

      Скільки українців підтримують вступ України до НАТО?Станом на січень 2020 року понад 50% опитаних українців підтримують вступ до НАТО як найкращий варіант гарантування безпеки для держави. Такий показник є найвищим за весь час проведення опитувань серед громадян. Найбільше прихильників Альянсу у західних областях – 80%, а найменше у східних та південних – 42 – 43%.

      11 лютого генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що найкращим кроком у наближенні України до вступу в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони та зміцнення безпекових інституцій.

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      Автор: Наталя Боднар
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Кулеба – новини Євроінтеграція Окуповані території НАТО
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