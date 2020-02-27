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      Кулеба: Справедливий мир в Україні – це деокупація територій та політичне життя без Росії

      - Читать новость на русском
      Кулеба про мир в Україні та "червоні лінії" / file.liga.net

      Ніщо не стане на заваді руху України до ЄС та НАТО, а перемога буде тоді, коли Росія поверне Україні окуповані землі. Віцепрем’єр-міністр Дмитро Кулеба окреслив свої "червоні лінії" та пояснив що для нього означає справедливий мир в Україні.

      Росія повинна зникнути з життя України, тільки тоді настане справедливість. Про це написав у твіттері віцепремєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба.

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      Для Кулеби важливим принципом є те, що рух до членства в ЄС і НАТО незворотний. Жоден окремий регіон не може блокувати рішення національного масштабу.

      Віцепремєр також наголосив на важливості повернення Україною своїх територій. 

      Справедливий мир – це перемога, коли наші території деокуповані, а Росія не є гравцем у внутрішній політиці України,
      ​– додав Кулеба.

      Як Росія окупувала український Крим і Донбас? У 2014 році Росія напала на Україну та анексувала Крим. Сталося це у той час, коли в країні тривав Євромайдан, а Віктор Янукович ще залишався офіційним президентом. Спочатку РФ перекинула на територію півострова своїх військових у формі без розпізнавальних знаків. Вже 16 березня Москва провела так званий референдум, який послугував їй підставою для незаконного "приєднання" Криму до Росії. Цей референдум був незаконним, його не визнали ні Україна, ні цивілізований світ.

      Вже весною 2014 року РФ вдерлася на Схід України та почала там війну, яка триває досі. Росія постійно підтримує підконтрольних йому бойовиків, надає їм зброю, важку техніку та навіть своїх російських військових. Також усі дії ватажків бойовиків напряму контролює Кремль. 

      окуповані території донбасу
      Окуповані райони Донбасу / інфографіка 24 каналу

      Зверніть увагу: Майже 10% українців вважають, що на Донбасі йде війна між Росією і США

       

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини Криму Анексія Криму Окуповані території Війна на Донбасі НАТО Євросоюз Дмитро Кулеба – новини
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