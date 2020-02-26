Майже 10% українців вважають, що на Донбасі йде війна між Росією і США

Кожен десятий українець вважає, що на Донбасі триває війна між Росією та США. Водночас 44% громадян України переконані, що це війна між Росією й Україною.

Про те, як українці оцінюють ситуацію на Донбасу, свідчать результати дослідження Центру Разумкова.

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Що, на думку українців, відбувається на Донбасі:

43,6% респондентів вважають, що на сході України триває війна між Україною і Росією;

18,7% переконані, що там сепаратистський заколот, який підтримує Росія;

13,8% поділяють думку, що на сході України триває громадянська війна – конфлікт між проукраїнськими та проросійськими громадянами;

9,6% опитаних вважають, що на Донбасі триває війна між Росією і США;

5,8% – на сході України відбувається боротьба за незалежність Донецької та Луганської народних республік.

Відповідаючи на запитання про політичне майбутнє територій "ДНР" та "ЛНР", більшість українців заявили про бажання повернути території Україні на попередніх умовах. За таку думку висловилися 54% респондентів. Ще 13% вважають, що землі варто повернути до складу України, надавши їм більше незалежності від Києва.



Яке політичне майбутнє окупованих територій влаштовує українців / Скріншот з Центру Разумкова

Опитані також висловили свою думку про те, які кроки потрібні для встановлення миру на Донбасі:

силовий шлях підтримали 20% громадян, проти цього виступають 56%;

13% підтримали б відокремлення територій, зайнятих "ДНР" і "ЛНР", від України, не підтримують ідею 65,5%;

10% визнали Крим російською територією в обмін на звільнення Донбасу, не підтримують ідею 70%;

більшість респондентів, а саме 62%, виступають проти надання і закріплення в Конституції "особливого статусу" окремих територій Донецької та Луганської областей, підтримують це лише 21% опитаних.



Як досягти миру на Донбасі / Скріншот з Центру Разумкова

Що відомо про дослідження? Його Центр Разумкова проводив з 13 по 17 лютого 2020 року. Опитали 2 тисячі 18 респондентів віком від 18 років. Дослідження провели у всіх регіонах України, за винятком Криму та окупованих територій Донбасу. Похибка не перевищує 2,3%.

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