Почти 10% украинцев считают, что на Донбассе идет война между Россией и США

Каждый десятый украинец считает, что на Донбассе идет война между Россией и США. В то же время 44% граждан Украины убеждены, что это война между Россией и Украиной.

О том, как украинцы оценивают ситуацию на Донбассе, свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

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Что, по мнению украинцев, происходит на Донбассе:

43,6% респондентов считают, что на востоке Украины продолжается война между Украиной и Россией;

18,7% убеждены, что там сепаратистский мятеж, который поддерживает Россия;

13,8% разделяют мнение, что на востоке Украины идет гражданская война – конфликт между проукраинскими и пророссийскими гражданами;

9,6% опрошенных считают, что на Донбассе идет война между Россией и США;

5,8% – на востоке Украины идет борьба за независимость Донецкой и Луганской "народных республик".

Отвечая на вопрос о политическом будущем территорий "ДНР" и "ЛНР", большинство украинцев заявили о желании вернуть территории Украине на прежних условиях. За такое мнение высказались 54% респондентов. Еще 13% считают, что земли следует вернуть в состав Украины, предоставив им больше независимости от Киева.



Какое политическое будущее оккупированных территорий устраивает украинцев / Скриншот из Центра Разумкова

Опрошенные также выразили свое мнение о том, какие шаги нужны для установления мира на Донбассе:

силовой путь поддержали 20% граждан, против этого выступают 56%;

13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины, не поддерживают идею 65,5%;

10% признали Крым российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддерживают идею 70%;

большинство респондентов, а именно 62%, выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поддерживают это лишь 21% опрошенных.



Как достичь мира на Донбассе / Скриншот из Центра Разумкова

Что известно об исследовании?

Его Центр Разумкова проводил с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование провели во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,3%.

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