15:52
26 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС 2020 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Нимфа Виола дарит радость ближним. Фирменная русская походка
      Вєсті Кремля
      22:15, 25 февраля
      Вести.UA: Самопожертвование сына Порошенко. Труханов не тонет
      Вєсті.UA
      19:17, 25 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      СЕРГЕЙ ТИГИПКО КОРОНАВИРУС 2020 АННЕКСИЯ КРЫМА НОВЫЕ САНЖАРЫ

      Почти 10% украинцев считают, что на Донбассе идет война между Россией и США

      - Читати новину українською
      / ukrinform.ua

      Каждый десятый украинец считает, что на Донбассе идет война между Россией и США. В то же время 44% граждан Украины убеждены, что это война между Россией и Украиной.

      О том, как украинцы оценивают ситуацию на Донбассе, свидетельствуют результаты исследования Центра Разумкова.

      Читайте также: Больше половины украинцев считают, что страна развивается в неправильном направлении

      Что, по мнению украинцев, происходит на Донбассе:

      • 43,6% респондентов считают, что на востоке Украины продолжается война между Украиной и Россией;
      • 18,7% убеждены, что там сепаратистский мятеж, который поддерживает Россия;
      • 13,8% разделяют мнение, что на востоке Украины идет гражданская война – конфликт между проукраинскими и пророссийскими гражданами;
      • 9,6% опрошенных считают, что на Донбассе идет война между Россией и США;
      • 5,8% – на востоке Украины идет борьба за независимость Донецкой и Луганской "народных республик".

      Отвечая на вопрос о политическом будущем территорий "ДНР" и "ЛНР", большинство украинцев заявили о желании вернуть территории Украине на прежних условиях. За такое мнение высказались 54% респондентов. Еще 13% считают, что земли следует вернуть в состав Украины, предоставив им больше независимости от Киева.

      війна на донбасі опитування
      Какое политическое будущее оккупированных территорий устраивает украинцев / Скриншот из Центра Разумкова

      Опрошенные также выразили свое мнение о том, какие шаги нужны для установления мира на Донбассе:

      • силовой путь поддержали 20% граждан, против этого выступают 56%;
      • 13% поддержали бы отделение территорий, занятых "ДНР" и "ЛНР", от Украины, не поддерживают идею 65,5%;
      • 10% признали Крым российской территорией в обмен на освобождение Донбасса, не поддерживают идею 70%;
      • большинство респондентов, а именно 62%, выступают против предоставления и закрепления в Конституции "особого статуса" отдельных территорий Донецкой и Луганской областей, поддерживают это лишь 21% опрошенных.

      опитування війна на донбасі кроки для миру
      Как достичь мира на Донбассе / Скриншот из Центра Разумкова

      Что известно об исследовании?
      Его Центр Разумкова проводил с 13 по 17 февраля 2020 года. Опросили 2 тысячи респондентов в возрасте от 18 лет. Исследование провели во всех регионах Украины, за исключением Крыма и оккупированных территорий Донбасса. Погрешность не превышает 2,3%.

      Узнайте больше: Рейтинг политических партий Украины: кто победил бы на выборах сегодня

       

       

      Женские прически на короткие, средние и длинные волосы: лучшие идеи
      сегодня
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Новости Украины Новости России Украина – Россия Новости США Новости Донецка Новости Луганска Оккупированные территории Война на Донбассе Центр Разумкова Статистика Социологическое исследование
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:30 Хочу побить мировой рекорд, – эксклюзивное интервью с легкоатлеткой Ярославой Магучих
      Станіслав Безушко
      сегодня , 12:00 Кастинг стартовал: кто, вероятно, может занять кресло премьер-министра
      Юрій Бутусов
      сегодня , 08:40 Зов Гааги все ближе, или Почему Россия не признает, что сбила MH17 над Донбассом
      СерпомПо
      25 февраля , 15:52 Лучшие дилеры по продажам электрокаминов Dimplex посетили масштабный завод в Ирландии
      Соня Волошин
      сегодня , 06:20 Сколько времени нужно, чтобы накопить на собственную квартиру: инфографика
      Яніна Ткачук
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук