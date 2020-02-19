Україна може очікувати на підвищення статусу в НАТО у жовтні, – Загороднюк

Україна в жовтні може очікувати на підвищення статусу в НАТО до партнера з розширеними можливостями. Це за умови, якщо темп реформ буде збережено.

"Основні підсумки "Мюнхена" (конференції) такі: зменшення уваги до України на рівні експертів і Міністерства оборони немає місця – увага дуже велика, є велика підтримка. Є повна підтримка нашого курсу реформ, вони знають про наш курс реформ", – заявив на брифінгу 19 лютого міністр оборони України Андрій Загороднюк.

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Він розповів, що зустрівся з більш як десятьома міністрами оборони різних країн. Зокрема, за день до Мюнхенської конференції з безпеки Загороднюк зустрічався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та його заступником.

"Засідання фактично як Комісія Україна – НАТО, неформальне. І там були присутні всі міністри оборони країн-членів НАТО, які приїхали до Брюсселя", – уточнив глава Міноборони.

Він додав, що в Україні постійно працюють радники та консультанти міністрів оборони країн НАТО, які увесь час доповідають про хід реформ у державі.,

Вони абсолютно задоволені ходом реформ, вони бачать, що з таким темпом, як ми рухаємося, зараз ми точно можемо очікувати в жовтні підвищення нашого статусу в НАТО до партнера з розширеними можливостями. Якщо темп реформ буде збережено,

– розповів Загороднюк.

Зазначимо, що 11 лютого Столтенберг заявив, що найкращим кроком у наближенні України до вступу в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони та зміцнення безпекових інституцій.

Україна 15 січня 2020 року офіційно подала заявку на отримання членства в Програмі розширених можливостей НАТО. Ця програма є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.

Що передбачає Програма розширених можливостей НАТО

Участь у Програмі долучить Україну до навчань НАТО, до яких залучаються лише країни-союзниці та країни, які мають статус учасника Програми, розповідав раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Також з’являється можливість швидкого та глибшого обміну розвідувальними даними.