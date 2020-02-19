21:51
19 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Двійники Путіна хочуть змагатися з Рівзами. Геніальна схема Рогозіна
      Вєсті Кремля
      22:02, 18 лютого
      Вєсті.UA: У Андрія Богдана розбите серце. Розваги нардепів у Раді
      Вєсті.UA
      20:11, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС 2020 БІЙ БІЛЯ ЗОЛОТОГО РЕВОЛЮЦІЯ ГІДНОСТІ ООН

      Україна може очікувати на підвищення статусу в НАТО у жовтні, – Загороднюк

      -
      Загороднюк заявив, що Україна може очікувати на підвищення статусу в НАТО до партнера у жовтні / slovoidilo.ua

      Україна в жовтні може очікувати на підвищення статусу в НАТО до партнера з розширеними можливостями. Це за умови, якщо темп реформ буде збережено.

      "Основні підсумки "Мюнхена" (конференції) такі: зменшення уваги до України на рівні експертів і Міністерства оборони немає місця – увага дуже велика, є велика підтримка. Є повна підтримка нашого курсу реформ, вони знають про наш курс реформ", – заявив на брифінгу 19 лютого міністр оборони України Андрій Загороднюк.

      Читайте також: Зеленський зустрівся з генсеком НАТО Столтенбергом: про що говорили

      Він розповів, що зустрівся з більш як десятьома міністрами оборони різних країн. Зокрема, за день до Мюнхенської конференції з безпеки Загороднюк зустрічався з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом та його заступником.

      "Засідання фактично як Комісія Україна – НАТО, неформальне. І там були присутні всі міністри оборони країн-членів НАТО, які приїхали до Брюсселя", – уточнив глава Міноборони.

      Він додав, що в Україні постійно працюють радники та консультанти міністрів оборони країн НАТО, які увесь час доповідають про хід реформ у державі.,

      Вони абсолютно задоволені ходом реформ, вони бачать, що з таким темпом, як ми рухаємося, зараз ми точно можемо очікувати в жовтні підвищення нашого статусу в НАТО до партнера з розширеними можливостями. Якщо темп реформ буде збережено,
      – розповів Загороднюк.

      Зазначимо, що 11 лютого Столтенберг заявив, що найкращим кроком у наближенні України до вступу в НАТО є продовження реформ у секторі безпеки й оборони та зміцнення безпекових інституцій.

      Україна 15 січня 2020 року офіційно подала заявку на отримання членства в Програмі розширених можливостей НАТО. Ця програма є інструментом поглиблення двосторонньої співпраці Альянсу з третіми країнами.

      Що передбачає Програма розширених можливостей НАТО

      Участь у Програмі долучить Україну до навчань НАТО, до яких залучаються лише країни-союзниці та країни, які мають статус учасника Програми, розповідав раніше віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба. Також з’являється можливість швидкого та глибшого обміну розвідувальними даними.

      Чемпіонат світу з біатлону-2020: онлайн-трансляція
      сьогодні
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Реформи Міністерство оборони України Андрій Загороднюк НАТО Новини України Новини політики
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 21:47 Пекельний бій під Золотим на Донбасі: як реагує світ
      Наталя Боднар
      сьогодні , 21:00 Невдала анексія: яка помста чекає на Лукашенка від Путіна
      Іван Яковина
      18 лютого , 12:32 Топ-10 "трансферів" із футболу в покер
      17 лютого , 17:08 Наймогутніші компанії світу зосереджені не в Америці: думка мільярдера
      Тетяна Панасюк
      сьогодні , 19:19 Популізм чи український центризм: нова ідеологія партії "Слуга народу"
      Богдан Мірошниченко
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук