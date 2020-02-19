Украина может ожидать повышения статуса в НАТО в октябре – Загороднюк

Украина в октябре может ожидать повышения статуса в НАТО к партнеру с расширенными возможностями. Это при условии, если темп реформ будет сохранен.

"Основные итоги "Мюнхена" (конференции) следующие: уменьшения внимания к Украине на уровне экспертов и Министерства обороны не имеет места – внимание очень большое, есть большая поддержка. Есть полная поддержка нашего курса реформ, они знают про наш курс реформ", – заявил 19 февраля на брифинге министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

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Он рассказал, что встретился с более чем десятью министрами обороны разных стран. В частности, за день до Мюнхенской конференции по безопасности Загороднюк встречался с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и его заместителем.

"Заседание фактически как Комиссия Украина – НАТО, неформальное. И там присутствовали все министры обороны стран-членов НАТО, которые приехали в Брюссель", – уточнил глава Минобороны.

Он добавил, что в Украине постоянно работают советники и консультанты министров обороны стран НАТО, которые все время докладывают о ходе реформ в государстве.,

Они абсолютно довольны ходом реформ, они видят, что с таким темпом, как мы движемся, сейчас мы точно можем ожидать в октябре повышения нашего статуса в НАТО до партнера с расширенными возможностями. Если темп реформ будет сохранен,

– рассказал Загороднюк.

Отметим, что 11 февраля Столтенберг заявил, что лучшим шагом в приближении Украины к вступлению в НАТО является продолжение реформ в секторе безопасности и обороны и укрепление безопасности институтов.

Украина 15 января 2020 года официально подала заявку на получение членства в Программе расширенных возможностей НАТО. Эта программа является инструментом углубления двустороннего сотрудничества Альянса с третьими странами.

Что предусматривает Программа расширенных возможностей НАТО

Участие в Программе приобщит Украину к учениям НАТО, в которых участвуют страны-союзницы и страны, которые имеют статус участника Программы, рассказывал ранее вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба. Также появляется возможность быстрого и глубокого обмена разведывательными данными.