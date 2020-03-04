"Слуга народу" збирається цілим пакетом голосувати за зміни в уряді

На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня депутати розглядатимуть декілька питань, які будуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів. Так, у "Слузі народу" збираються за одне голосування вирішити усі зміни в уряді.

Про саме такий спосіб ухвалення кадрових рішень розповів голова президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише УНІАН.

Важливо: Позачергове засідання Верховної Ради: все, що відомо на цей момент

Водночас фракція "Голос" наполягає на тому, щоб кожний з кандидатів на посаду міністра розповів про те, що він збирається робити після призначення. Народний депутат України з цієї фракції Юлія Клименко зазначила, що "Голос" не збирається ухвалювати "кота у мішку" і хоче заслухати кожного з кандидатів, а тоді вже проголосувати. Водночас депутатка не сказала, чи голосуватиме фракція за відставку Гончарука.

Кого можуть замінити у Кабміні

Найголосніша зміна, про яку у ЗМІ говорять вже протягом кількох днів – у відставку піде прем'єр Олексій Гончарук. 2 березня Олексій Гончарук скликав брифінг, на якому заявив: жодної заяви про відставку він не писав. Таку ж інформацію оприлюднив і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Адже прем'єр-міністра призначає або звільняє Верховна Рада за поданням українського президента.

Однак вже вранці 4 березня фото заяви Гончарука на звільнення з'явилось у мережі. Документ від імені прем'єра надійшов до Верховної Ради, а комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука.

Окрім самого Гончарука, кадрові зміни торкнуться більшості міністерств. Окрім того, в уряді з'являться нові посади.

За попередньою інформацією, щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:

Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;

Мінекономіки – Роман Жуковський;

Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;

Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;

Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;

Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;

Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;

Міноборони – Андрій Таран;

МЗС – Дмитро Кулеба;

Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;

Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;

Міненергетики – Іван Плачков.

Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.

З нових посад і призначень – віцепрем’єр з питань оборонної промисловості. Цей міністерський портфель можуть віддати Олегу Коростильову, керівнику Київського конструкторського бюро "Луч".