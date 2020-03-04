13:27
4 бер 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дизайн Афіша Auto Освіта Likar Сім'я Покер Інвестиції
      more
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Діснейленд по-російськи. Смертна кара від Жиріновського
      Вєсті Кремля
      20:39, 3 березня
      Вєсті.UA: Богдан мстить Зеленському. Чарівне слово "Коломойський"
      Вєсті.UA
      20:14, 3 березня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      КОРОНАВІРУС В УКРАЇНІ ВІДСТАВКА УРЯДУ ГОНЧАРУКА ДЕНИС ШМИГАЛЬ

      "Слуга народу" збирається цілим пакетом голосувати за зміни в уряді

      - Читать новость на русском
      "Слуга народу" хоче одним пакетом прийняти кадрові зміни / фото 24 каналу

      На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня депутати розглядатимуть декілька питань, які будуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів. Так, у "Слузі народу" збираються за одне голосування вирішити усі зміни в уряді.

      Про саме такий спосіб ухвалення кадрових рішень розповів голова президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише УНІАН.

      Важливо: Позачергове засідання Верховної Ради: все, що відомо на цей момент

      Водночас фракція "Голос" наполягає на тому, щоб кожний з кандидатів на посаду міністра розповів про те, що він збирається робити після призначення. Народний депутат України з цієї фракції Юлія Клименко зазначила, що "Голос" не збирається ухвалювати "кота у мішку" і хоче заслухати кожного з кандидатів, а тоді вже проголосувати. Водночас депутатка не сказала, чи голосуватиме фракція за відставку Гончарука. 

      Кого можуть замінити у Кабміні

      Найголосніша зміна, про яку у ЗМІ говорять вже протягом кількох днів – у відставку піде прем'єр Олексій Гончарук. 2 березня Олексій Гончарук скликав брифінг, на якому заявив: жодної заяви про відставку він не писав. Таку ж інформацію оприлюднив і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Адже прем'єр-міністра призначає або звільняє Верховна Рада за поданням українського президента.

      Однак вже вранці 4 березня фото заяви Гончарука на звільнення з'явилось у мережі. Документ від імені прем'єра надійшов до Верховної Ради, а комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука.

      Окрім самого Гончарука, кадрові зміни торкнуться більшості міністерств. Окрім того, в уряді з'являться нові посади.

      За попередньою інформацією, щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:

      • Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;
      • Мінекономіки – Роман Жуковський;
      • Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;
      • Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;
      • Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;
      • Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;
      • Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;
      • Міноборони – Андрій Таран;
      • МЗС – Дмитро Кулеба;
      • Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;
      • Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;
      • Міненергетики – Іван Плачков.

      Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.

      З нових посад і призначень – віцепрем’єр з питань оборонної промисловості. Цей міністерський портфель можуть віддати Олегу Коростильову, керівнику Київського конструкторського бюро "Луч".

      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
      сьогодні
      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Новини політики Відставка уряду Гончарука Верховна Рада Олександр Корнієнко Слуга народу Партія Голос
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 13:15 Ігор Уманський може очолити Міністерство фінансів: що про нього відомо
      Ірина Вихрущ
      сьогодні , 13:00 Обнадійливе подія для держави: в оборонному секторі очікуються великі зміни
      Юрій Бутусов
      сьогодні , 12:00 Коронавірус в Україні: найближчий місяць буде вирішальним для країни
      Іван Примаченко
      28 лютого , 15:53 В покерній серії турнірів розіграють 5 мільйонів гривень онлайн
      сьогодні , 09:40 Угода з Талібаном: чи виведе США війська з Афганістану
      Анатолій Максимов
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук