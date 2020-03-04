"Слуга народу" збирається цілим пакетом голосувати за зміни в уряді
На позачерговому засіданні Верховної Ради 4 березня депутати розглядатимуть декілька питань, які будуть стосуватися ротацій у Кабінеті Міністрів. Так, у "Слузі народу" збираються за одне голосування вирішити усі зміни в уряді.
Про саме такий спосіб ухвалення кадрових рішень розповів голова президентської партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко, пише УНІАН.
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Водночас фракція "Голос" наполягає на тому, щоб кожний з кандидатів на посаду міністра розповів про те, що він збирається робити після призначення. Народний депутат України з цієї фракції Юлія Клименко зазначила, що "Голос" не збирається ухвалювати "кота у мішку" і хоче заслухати кожного з кандидатів, а тоді вже проголосувати. Водночас депутатка не сказала, чи голосуватиме фракція за відставку Гончарука.
Кого можуть замінити у Кабміні
Найголосніша зміна, про яку у ЗМІ говорять вже протягом кількох днів – у відставку піде прем'єр Олексій Гончарук. 2 березня Олексій Гончарук скликав брифінг, на якому заявив: жодної заяви про відставку він не писав. Таку ж інформацію оприлюднив і спікер Верховної Ради Дмитро Разумков. Адже прем'єр-міністра призначає або звільняє Верховна Рада за поданням українського президента.
Однак вже вранці 4 березня фото заяви Гончарука на звільнення з'явилось у мережі. Документ від імені прем'єра надійшов до Верховної Ради, а комітет парламенту з питань організації держвлади рекомендував народним депутатам підтримати відставку Гончарука.
Окрім самого Гончарука, кадрові зміни торкнуться більшості міністерств. Окрім того, в уряді з'являться нові посади.
За попередньою інформацією, щонайменше 13 міністерств отримають нових очільників. Йдеться про:
- Міністерство фінансів очолить Ігор Уманський;
- Мінекономіки – Роман Жуковський;
- Міністерство сільського господарства – Тимофій Милованов;
- Міністерство розвитку громад і територій – Олексій Чернишов або Людмила Бугай;
- Міністерство з реінтеграції – Олексій Резніков;
- Міністерство охорони здоров’я – Ілля Ємець;
- Міністерство спорту – Вадим Гутцайт;
- Міноборони – Андрій Таран;
- МЗС – Дмитро Кулеба;
- Міністерство соцполітики – Марина Лазебна;
- Міністерство ветеранів – Сергій Бессараб;
- Міненергетики – Іван Плачков.
Буде призначений також новий міністр Кабінету Міністрів. Цю посаду замість Дмитра Дубілета може отримати Олег Немчінов.
З нових посад і призначень – віцепрем’єр з питань оборонної промисловості. Цей міністерський портфель можуть віддати Олегу Коростильову, керівнику Київського конструкторського бюро "Луч".