"Слуга народа" собирается целым пакетом голосовать за изменения в правительстве

На внеочередном заседании Верховной Рады 4 марта депутаты рассмотрят несколько вопросов, которые будут касаться ротаций в Кабинете Министров. Так, в "Слуге народа" собираются за одно голосование решить все изменения в правительстве.

О именно таком способе принятия кадровых решений рассказал глава президентской партии "Слуга народа" Александр Корниенко,пишетУНИАН.

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Однако с таким пакетным голосованием не согласны депутаты "Голоса". Народный депутат из этой фракции Юлия Клименко отметила, что их политсила не собирается принимать "кота в мешке" и хочет заслушать каждого из кандидатов, а потом уже проголосовать.

Так на своей странице в фейсбуке Клименко написала позицию фракции касательно сегодняшней ротации: один министр – одно голосование. А перед назначением "Голос" хотел бы заслушать отчет министров и правоохранителей. Для этого они будут настаивать на изменении повестки дня.

Сьогодні в порядку денному ВР - відставка уряду та прем’єр міністра Гончарука. А також призначення нового прем’єра та... Опубліковано Yulia Klymenko Середа, 4 березня 2020 р.

Кого могут заменить в Кабмине

Самое громкое изменение, о котором в СМИ говорят уже в течение нескольких дней – в отставку уйдет премьер Алексей Гончарук. 2 марта Алексей Гончарук созвал брифинг, на котором заявил: никакого заявления об отставке он не писал. Такую же информацию обнародовал и спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков. Ведь премьер-министра назначает или увольняет Верховная Рада по представлению украинского президента.

Однако уже утром 4 марта фото заявления Гончарука на увольнение появилось в сети. Документ от имени премьера поступил в Верховную Раду, а комитет парламента по вопросам организации госвласти рекомендовал народным депутатам поддержать отставку Гончарука.

Кроме самого Гончарука, кадровые изменения коснутся большинства министерств. Кроме того, в правительстве появятся новые должности.

По предварительной информации, по меньшей мере 13 министерств получат новых руководителей. Речь идет о:

Министерство финансов возглавит Игорь Уманский;

Минэкономики Роман – Жуковский;

Министерство сельского хозяйства – Тимофей Милованов;

Министерство развития общин и территорий – Алексей Чернышов или Людмила Бугай;

Министерство по реинтеграции – Алексей Резников;

Министерство здравоохранения – Илья Емец;

Министерство спорта – Вадим Гутцайт;

Минобороны – Андрей Таран;

МИД – Дмитрий Кулеба;

Министерство соцполитики – Марина Лазебная;

Министерство ветеранов – Сергей Бессараб;

Минэнергетики – Иван Плачков.

Будет назначен также новый министр Кабинета Министров. Эту должность вместо Дмитрия Дубилета может получить Олег Немчинов.

Относительно новых должностей и назначений – вице-премьер по вопросам оборонной промышленности. Этот министерский портфель могут отдать Олегу Коростилеву, руководителю Киевского конструкторского бюро "Луч".