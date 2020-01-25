За останній рік влади Порошенка гальмувався процес інтеграції України в ЄС, – Кулеба

Процес інтеграції України до Європейського Союзу пригальмувався в останній рік президентства Петра Порошенка, попри те, що він багато зробив у цьому напрямку. Водночас після приходу до влади Володимира Зеленського євроінтеграційні процеси відновилися.

Таку заяву зробив віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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За часів Петра Порошенка було багато зроблено для європейської інтеграції. Цього у жодному разі не можна заперечувати. Але в останній час чи в останній рік його президентства почали відбуватися речі, які гальмували цей процес. Це, наприклад, скасування кримінальної відповідальності за незаконне збагачення, гальмування анбандлінгу, незрозуміла ситуація з НАЗК, з боротьбою з корупцією,

– сказав дипломат.

Динаміка європейської інтеграції України активізувалася вже у вересні при президенті Зеленському. Нова Верховна Рада прийняла для цього важливі рішення:

анбандлінг "Нафтогазу", який нарешті був завершений після років гальмування;

закони про митну сферу, які полегшують торгівлю і долають корупцію на митниці;

відновлення кримінальної відповідальності за незаконне збагачення;

перезавантаження НАЗК.

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"От всі ці речі не відбувалися, але при цьому було дуже багато слів про європейську інтеграцію. А на закритих зустрічах, навпаки, колеги з Єврокомісії казали: як ви євроінтегруєтеся, якщо не робите ось це, ось це і ось це? А тепер ми почали все це робити. І динаміка дуже позитивна у цьому плані", – підсумував Кулеба.

Важливо! Курс України в НАТО і ЄС є закріпленим у Конституції нашої держави. За таке рішення у лютому 2019 року проголосував попередній склад парламенту, а тодішній глава держави Петро Порошенко підписав відповідні зміни.