15:23
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Разумков прокоментував слова Арахамії про ЄС

      146 Читать новость на русском
      Україна продовжує рухатися у векторі європейського розвитку, – Разумков / Getty images

      Україна продовжує рухатися у векторі європейського розвитку. Позиція української влади щодо процесу євроінтеграції залишається незмінною.

      Так слова Давида Арахамії прокоментував голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час пресконференції в Одесі.

      Дивіться також: Арахамія поспілкувався з російськими пропагандистами у Давосі – відео

      Заява керівника фракції, сказана ним в Давосі, викликала низку запитань. Зокрема, він сказав, що "Україні слід призупинити приведення законів України у відповідність із законами ЄС".

      Я думаю, що позиція і української влади, і Президента, і громадян нашої країни не змінилася, і Україна рухається у векторі європейського розвитку,
      – пояснив Разумков.

      При цьому він зазначив, що сам не чув виступу Арахамії і не мав можливості особисто поговорити з ним.

      Чому слова Арахамії про ЄС викликали обурення 

      • Очільник фракції "Слуга народу" заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації національного законодавства" із законодавством Європейського Союзу.
      • Він вважає, що для України це неправильно. За його словами, якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою при однакових правилах. 
      • Арахамія заявив, що Україна мусить знайти якесь унікальне місце, поки не стане сильнішою Вже після того – синхронізуватися. 

      Вже згодом очільник фракції "Слуга народу" пояснив свої слова. Він наголосив, що про відмову від євроінтеграції України не може бути й мови. Однак протягом 2020 року Україна та Європейський Союз, найімовірніше, переглянуть пункти спільної Угоди про асоціацію. Українська сторона наполягатиме на більш вигідних економічних умовах.

       

      Спалах смертельної пневмонії в Китаї: хвороба шириться світом
      сьогодні
      6834
      Автор: Ірина Юрковська
      Теги: Новини України Новини політики Дмитро Разумков Давид Арахамія Євроінтеграція Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 15:10 Як платити податок на нерухомість в Україні у 2020 році
      Яніна Ткачук 5305
      сьогодні , 15:00 Іранці збили літак МАУ умисно, а версія про людський фактор – прикриття
      Блоги
      сьогодні , 15:30 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8707
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      971
      сьогодні , 12:10 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Блоги 272
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук