Разумков прокоментував слова Арахамії про ЄС
Україна продовжує рухатися у векторі європейського розвитку. Позиція української влади щодо процесу євроінтеграції залишається незмінною.
Так слова Давида Арахамії прокоментував голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час пресконференції в Одесі.
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Заява керівника фракції, сказана ним в Давосі, викликала низку запитань. Зокрема, він сказав, що "Україні слід призупинити приведення законів України у відповідність із законами ЄС".
Я думаю, що позиція і української влади, і Президента, і громадян нашої країни не змінилася, і Україна рухається у векторі європейського розвитку,
– пояснив Разумков.
При цьому він зазначив, що сам не чув виступу Арахамії і не мав можливості особисто поговорити з ним.
Чому слова Арахамії про ЄС викликали обурення
- Очільник фракції "Слуга народу" заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації національного законодавства" із законодавством Європейського Союзу.
- Він вважає, що для України це неправильно. За його словами, якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою при однакових правилах.
- Арахамія заявив, що Україна мусить знайти якесь унікальне місце, поки не стане сильнішою Вже після того – синхронізуватися.
Вже згодом очільник фракції "Слуга народу" пояснив свої слова. Він наголосив, що про відмову від євроінтеграції України не може бути й мови. Однак протягом 2020 року Україна та Європейський Союз, найімовірніше, переглянуть пункти спільної Угоди про асоціацію. Українська сторона наполягатиме на більш вигідних економічних умовах.