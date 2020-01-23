Разумков прокоментував слова Арахамії про ЄС

Україна продовжує рухатися у векторі європейського розвитку. Позиція української влади щодо процесу євроінтеграції залишається незмінною.

Так слова Давида Арахамії прокоментував голова Верховної Ради Дмитро Разумков під час пресконференції в Одесі.

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Заява керівника фракції, сказана ним в Давосі, викликала низку запитань. Зокрема, він сказав, що "Україні слід призупинити приведення законів України у відповідність із законами ЄС".

Я думаю, що позиція і української влади, і Президента, і громадян нашої країни не змінилася, і Україна рухається у векторі європейського розвитку,

– пояснив Разумков.

При цьому він зазначив, що сам не чув виступу Арахамії і не мав можливості особисто поговорити з ним.

Чому слова Арахамії про ЄС викликали обурення

Очільник фракції "Слуга народу" заявив, що Україні слід тимчасово відмовитися від політики так званої "гармонізації національного законодавства" із законодавством Європейського Союзу.

Він вважає, що для України це неправильно. За його словами, якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою при однакових правилах.

Арахамія заявив, що Україна мусить знайти якесь унікальне місце, поки не стане сильнішою Вже після того – синхронізуватися.

Вже згодом очільник фракції "Слуга народу" пояснив свої слова. Він наголосив, що про відмову від євроінтеграції України не може бути й мови. Однак протягом 2020 року Україна та Європейський Союз, найімовірніше, переглянуть пункти спільної Угоди про асоціацію. Українська сторона наполягатиме на більш вигідних економічних умовах.