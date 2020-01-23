Разумков прокомментировал слова Арахамии о ЕС

Украина продолжает двигаться в векторе европейского развития. Позиция украинской власти относительно процесса евроинтеграции остается неизменной.

Так слова Давида Арахамии прокомментировал председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков во время пресконференции в Одессе.

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Заявление руководителя фракции, сказанное им в Давосе, вызвало ряд вопросов. В частности, он сказал, что "Украине следует приостановить приведение законов Украины в соответствие с законами ЕС".

Я думаю, что позиция и украинской власти, и Президента, и граждан нашей страны не изменилась, и Украина движется в векторе европейского развития,

– пояснил Разумков.

При этом он отметил, что сам не слышал выступления Арахамии и не имел возможности лично поговорить с ним.

Почему слова Арахамии о ЕС вызвали возмущение

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что Украине следует временно отказаться от политики так называемой "гармонизации национального законодательства с законодательством Европейского Союза".

Он считает, что для Украины это неправильно. По его словам, если более слабая экономика объединяется с более сильной, то всегда будет слабее при одинаковых правилах.

Арахамия заявил, что Украина должна найти какое-то уникальное место, пока не станет сильнее. Уже после того, синхронизироваться.

Уже потом глава фракции "Слуга народа" объяснил свои слова. Он подчеркнул, что об отказе от евроинтеграции Украины не может быть и речи. Однако в течение 2020 года Украина и Европейский Союз, вероятнее всего, пересмотрят пункты совместного Соглашения об ассоциации. Украинская сторона будет настаивать на более выгодных экономических условиях.