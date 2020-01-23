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      Арахамия: Украина в 2020 году пересмотрит Соглашение об ассоциации с ЕС

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      Давид Арахамия / Getty images

      В течение 2020 года Украина и Европейский Союз, скорее всего, пересмотрят пункты совместного Соглашения об ассоциации. Украинская сторона будет настаивать на более выгодных экономических условиях. Однако об отказе от евроинтеграции Украины не может быть и речи.

      Кроме того, глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия на Всемирном экономическом форуме в Давосе заявил, что в отношениях с Евросоюзом Украине следует осторожно подходить к гармонизации национального законодательства с европейским. Это заявление вызвало большой резонанс, впрочем, свои слова нардеп пояснил в комментарии "Громадскому".

      Обратите внимание: Зеленский о членстве в ЕС: Одна страна сделала exit, поэтому для Украины время делать enter

      Многие соседние страны давят на нас, склоняя к так называемой "гармонизации законодательства". Однако, я считаю, что для Украины это неправильно,
      – заметил Арахамия.

      Что Арахамия думает о гармонизации законодательства с ЕС

      • Если слабая экономика объединяется с сильной, то всегда будет оставаться слабой.
      • Если Украина все же пойдет на это, то имеет шанс стать самой слабой экономикой в ​​ЕС, "чем-то вроде Словении".
      • Будучи огромным государством, Украина будет иметь очень малое влияние, поскольку правила игры уже существуют.

      "Мы вступаем в период, когда мы будем делать очередной пересмотр Соглашения об ассоциации. К этому надо очень хорошо подготовиться. Не просто взять предложения европейцев и их подписать, но и учесть наши позиции, состояние нашей экономики и начать более эффективные переговоры", – добавил нардеп.

      Арахамия подчеркнул: вектор евроинтеграции не подвергается сомнению, изменения возможны только в рамках Соглашения об ассоциации, а его слова являются исключительно личными соображениями.

      К слову, президент Зеленский в Давосе тоже говорил о будущем членстве Украины в ЕС на более выгодных условиях. "Важно даже не когда мы будем в Евросоюзе, а в каком статусе, каким будет отношение к Украине: как к мощному, равноправному игроку, которого уважают, на которого не смотрят сверху вниз", – сказал глава государства.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Новости политики Слуга народа Давид Арахамия Евросоюз
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