12:19
23 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазні російські шпіони. Кадиров "вривається" в правоохоронну систему РФ
      Вєсті Кремля
      21:04, 22 січня
      Вєсті.UA: Кива "відгріб" по повній. Нашестя вовків в українських судах
      Вєсті.UA
      20:57, 22 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ДАВОС 2020 ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Арахамія: Україна у 2020 році перегляне Угоду про асоціацію з ЄС

      300 Читать новость на русском
      Давид Арахамія / Getty images

      Протягом 2020 року Україна та Європейський Союз, найімовірніше, переглянуть пункти спільної Угоди про асоціацію. Українська сторона наполягатиме на більш вигідних економічних умовах. Однак про відмову від євроінтеграції України не може бути й мови.

      Окрім того, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що у відносинах з Євросоюзом Україні слід обережно підходити до гармонізації національного законодавства з європейським. Ця заява викликала неабиякий резонанс, втім, свої слова нардеп пояснив у коментарі "Громадському".

      Зверніть увагу: Зеленський про членство в ЄС: Одна країна зробила exit, тому для України пора робити enter

      Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно,
      – зауважив Арахамія.

      Що Арахамія думає про гармонізацію законодавства з ЄС:

      • Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою.
      • Якщо Україна все ж піде на це, то має шанс стати найслабшою економікою у ЄС, "чимось на кшталт Словенії".
      • Будучи величезною державою, Україна матиме дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують.

      "Ми вступаємо в період, коли ми будемо робити черговий перегляд Угоди про асоціацію. До цього треба дуже добре підготуватися. Не просто взяти пропозиції європейців і їх підписати, а й врахувати наші позиції, стан нашої економіки й почати більш ефективні переговори", – додав нардеп.

      Арахамія наголосив: вектор євроінтеграції не піддається сумніву, зміни можливі лише в рамках Угоди про асоціацію, а його слова є виключно особистими міркуваннями.

      До слова, президент Зеленський у Давосі теж говорив про майбутнє членство України в ЄС на більш вигідних умовах. "Важливо навіть не коли ми будемо в Євросоюзі, а в якому статусі, яким буде ставлення до України: як до потужного, рівноправного гравця, якого поважають, на якого не дивляться зверху вниз", – сказав глава держави.

      Укрзалізницю віддадуть на 10 років в управління Deutsche Bahn, – Гончарук
      сьогодні
      11152
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики Давид Арахамія Слуга народу Євросоюз
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 12:10 Все идет по плану: Украина вернулась на рынок еврооблигаций
      Блоги 20
      сьогодні , 11:30 Импичмент Трампа: что свидетель Болтон может рассказать об Украине
      Іван Яковина 168
      3 січня , 10:00 Як не захворіти на ГРВІ та грип в сезон застуд, якщо хворіти ніколи
      Олександр Бевза 8481
      22 січня , 08:30 Опіки на шкірі: як лікувати та поширені помилки
      926
      сьогодні , 10:45 Політичні ігри: навіщо Росія розсекретила документи Другої світової саме зараз
      Богдан Мірошниченко 1618
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук