Арахамія: Україна у 2020 році перегляне Угоду про асоціацію з ЄС

Протягом 2020 року Україна та Європейський Союз, найімовірніше, переглянуть пункти спільної Угоди про асоціацію. Українська сторона наполягатиме на більш вигідних економічних умовах. Однак про відмову від євроінтеграції України не може бути й мови.

Окрім того, глава парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія на Всесвітньому економічному форумі у Давосі заявив, що у відносинах з Євросоюзом Україні слід обережно підходити до гармонізації національного законодавства з європейським. Ця заява викликала неабиякий резонанс, втім, свої слова нардеп пояснив у коментарі "Громадському".

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Багато сусідніх країн тиснуть на нас, схиляючи до так званої "гармонізації законодавства". Однак, я вважаю, що для України це неправильно,

– зауважив Арахамія.

Що Арахамія думає про гармонізацію законодавства з ЄС:

Якщо слабша економіка об’єднується із сильнішою, то завжди залишатиметься слабшою.

Якщо Україна все ж піде на це, то має шанс стати найслабшою економікою у ЄС, "чимось на кшталт Словенії".

Будучи величезною державою, Україна матиме дуже малий вплив, оскільки правила гри вже існують.

"Ми вступаємо в період, коли ми будемо робити черговий перегляд Угоди про асоціацію. До цього треба дуже добре підготуватися. Не просто взяти пропозиції європейців і їх підписати, а й врахувати наші позиції, стан нашої економіки й почати більш ефективні переговори", – додав нардеп.

Арахамія наголосив: вектор євроінтеграції не піддається сумніву, зміни можливі лише в рамках Угоди про асоціацію, а його слова є виключно особистими міркуваннями.

До слова, президент Зеленський у Давосі теж говорив про майбутнє членство України в ЄС на більш вигідних умовах. "Важливо навіть не коли ми будемо в Євросоюзі, а в якому статусі, яким буде ставлення до України: як до потужного, рівноправного гравця, якого поважають, на якого не дивляться зверху вниз", – сказав глава держави.