Зеленський про членство в ЄС: Одна країна зробила exit, тому для України пора робити enter

Україна вже виконала низку зобов’язань перед Європейським Союзом та тримає курс на членство в організації. Тому країнам-партнерам слід замислитись над цим і долучити Україну до організації.

Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. У глави держави запитали: що Європейський Союз може зробити для України.

Важливо! Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези

На це питання у мене є дуже проста відповідь. Ми бачимо своє майбутнє в Європейському Союзі. Що має зробити ЄС? Просто взяти Україну в Європейський Союз,

– коротко наголосив Зеленський.

Він додав: це питання дуже складне, хоча, "на нього є дуже прості рішення".

"Ми дійсно підписали Угоду про асоціацію з ЄС, підтримуємо курс на ЄС. Багато країн-членів бачать нас поруч, рівноправним партнером. Але деякі країни повинні теж хотіти залучити Україну", – додав український лідер.

Він вважає, що важливим є також те, в якому статусі Україна приєднається до міжнародної організації.

Це – філософське питання. Важливо навіть не коли ми будемо там, а в якому статусі, яким буде ставлення до України: як до потужного, рівноправного гравця, якого поважають, на якого не дивляться зверху вниз. Одна велика країна зробила exit, може, для України пора зробити enter?

– риторично запитав Зеленський.

Зеленський виступив на форумі у Давосі: відео

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Подія збирає вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними.



Цього року форум триватиме з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього завітають 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей, зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський. Виступав на форумі також колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов.