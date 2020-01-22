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      ДАВОС 2020 ДЕНЬ СОБОРНОСТІ ПНЕВМОНІЯ В КИТАЇ 2020

      Зеленський про членство в ЄС: Одна країна зробила exit, тому для України пора робити enter

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      Володимир Зеленський у Давосі / Офіс Президента

      Україна вже виконала низку зобов’язань перед Європейським Союзом та тримає курс на членство в організації. Тому країнам-партнерам слід замислитись над цим і долучити Україну до організації.

      Про це розповів Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі у Давосі. У глави держави запитали: що Європейський Союз може зробити для України.

      Важливо! Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези

      На це питання у мене є дуже проста відповідь. Ми бачимо своє майбутнє в Європейському Союзі. Що має зробити ЄС? Просто взяти Україну в Європейський Союз,
      – коротко наголосив Зеленський.

      Він додав: це питання дуже складне, хоча, "на нього є дуже прості рішення".

      "Ми дійсно підписали Угоду про асоціацію з ЄС, підтримуємо курс на ЄС. Багато країн-членів бачать нас поруч, рівноправним партнером. Але деякі країни повинні теж хотіти залучити Україну", – додав український лідер.

      Він вважає, що важливим є також те, в якому статусі Україна приєднається до міжнародної організації.

      Це – філософське питання. Важливо навіть не коли ми будемо там, а в якому статусі, яким буде ставлення до України: як до потужного, рівноправного гравця, якого поважають, на якого не дивляться зверху вниз. Одна велика країна зробила exit, може, для України пора зробити enter?
      – риторично запитав Зеленський.

      Зеленський виступив на форумі у Давосі: відео

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Подія збирає вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом. Вперше п'ять найбільших світових ризиків є екологічними.

      Цього року форум триватиме з 21 по 24 січня. Очікується, що на нього завітають 3000 лідерів з 117 країн. Серед запрошених гостей, зокрема, канцлерка Німеччини Ангела Меркель та президент України Володимир Зеленський. Виступав на форумі також колишній бранець Кремля, український режисер Олег Сенцов.

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Давос 2020 Володимир Зеленський Новини політики Євросоюз
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