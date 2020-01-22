Зеленський виступив на форумі у Давосі: головні тези

Президент України Володимир Зеленський виступив зі спеціальним зверненням на другий день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі. Він, зокрема, нагадав про війну в Україні, назвав сучасні виклики, які стоять перед світом, та закликав інвестувати в Україну.

Виступ Президента України на економічному форумі прямою мовою наводить 24 канал.

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Про економічний форум у Давосі

Мені надзвичайно приємно бути на 10-му ювійлейному Всесвітньому економічному форумі. Користуючись своєю нагодою, хочу відзначити проєкт реформ України. Мовиться про сценарій майбутнього України, женевська ініціатива щодо України, нове економічне бачення для України.

Я дякую за це та розраховую на подальшу плідну співпрацю. Теми, які озвучуються у Давосі завжди точно характеризують стан сучасного світу та виклики, які постають перед людством.

Цьогорічний форум об'єднав лідерів для обговорення надзвичайно важливої теми – згуртованого та сталого світу. Ви знаєте, на мою думку, Україні точно є що сказати з цього приводу.

"Буденні" катаклізми

Яка найбільша загроза згуртованому і сталдому світу? Це питання безпеки – як окремої людини, так і цілих країн, цілих народів. Сучасний світ змінюється з реактивною швидкістю, яка перемістила нас у нову епоху.

Те, що вчора здавалося фантастикою, сьогодні стало реальністю. Та, на жаль, не все у цій епосі є позитивним. Торгівельні війни, перерозподіл територій, стрімке зростання військових бюджетів, сепаратистські рухи, вихід країн з попередніх міжнародних угод – це наше "нове нормально".

Це наводить на думки, чи не летить цей світ у прірву. Ми ризикуємо, що наступні покоління, страждаючи від кліматичних змін, перманетних конфліктів, бідності та обмеженого доступу до їжі, дорікатимуть кожному світовому лідерові за те, що мали дійсний шанс домовитися.

Найстрашніше, що катаклізми стали для людства буденними, потрясіння стали іноді просто звичкою. Як ніхто інший, я точно знаю, про що зараз кажу. Вже шостий рік у моїй країні триває війна.

Війна в Україні

Вже шостий рік, як Росія анексувала у нас частину територій, не зважаючи на тисячі сторінок міжнародного права і сотні організацій, покликаних його захищати. Таке у нас "нове нормально".

Так, світ згуртувався довкола вирішення цих питань. Але чи достатньо українцям, загиблим і тим, хто втратив домівки, чи достатньо всесвітньої стурбованості і занепокоєння? Цього замало.

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Дивіться відео виступу президента Володимира Зеленського на форумі у Давосі:

Варто відзначити, що після Давосу Зеленський відправиться до Ізраїлю, де має намір взяти участь у Всесвітньому форумі Голокосту.

Хто від України поїхав на форум у Давосі

президент Володимир Зеленський,

прем'єр-міністр Олексій Гончарук,

міністр закордонних справ Вадим Пристайко,

олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,

нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,

генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,

виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк.

Окрім того, 23 депутати від провладної партії "Слуга Народу" також поїхали від України на форум у Давосі.

Що відомо про українську програму форуму у Давосі

22 січня очікуються промови Юлії Ковалів, заступниці Офісу Президента України і Дмитра Сенниченка, голови Фонду Держмайна. Також очікується виступ Давида Арахамії, голови фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді.

22 січня відбудеться закрита зустріч інвестиційної ради під проводом президента Зеленського.

23-го січня, виступлять голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і Олексій Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

Ввечері запланований прийом для "тих, хто рухає реформи в Україні" за участю працівників уряду, нардепів та дипломатів. Останньою звернеться до світової спільноти Соломія Бобровська, депутатка та заступниця голови делегації України до Парламентської Асамблеї НАТО.

Не вказані у програмі, але заявлені: Олег Сенцов, Віталій Кличко, Юрій Косюк.

Цікаво: Давос-2020: на що чекати світу та Україні

Протягом усіх днів Давосу, буде діяти "Український дім", вже третій рік поспіль. Він збере разом бізнесменів, стартаперів, політиків та урядовців.

​Минулого року, Український дім відвідало 700 гостей. Тож у 2020, організатори хочуть "показати, що Україна - сучасна європейська держава з великою історією та глибокою культурою. Ми хочемо показати фундаментальні зміни, які рухають вперед бізнес та виробництво".

Основною метою України буде провести перемовини, хай і неформальні з якомога більшою частиною світового економічного та політичного істеблішменту та заручитись їх підтримкою. Можливо, домовитись про нові закордонні інвестиції у нашу країну. Нагадати світу про ситуацію в Україні.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч у Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.



Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Мовиться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.