Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы

Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением во второй день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Он, в частности, напомнил о войне в Украине, назвал современные вызовы, стоящие перед миром, и призвал инвестировать в Украину.

Выступление Президента Украины на экономическом форуме прямой речью приводит 24 канал.

Смотрите также: Зеленский выступает на форуме в Давосе: онлайн-трансляция

Об экономическом форуме в Давосе

Мне очень приятно быть на 10-м юбилейном Всемирном экономическом форуме. Пользуясь своей возможностью, хочу отметить проект реформ Украины. Речь идет о сценарии будущего Украины, женевской инициативе относительно Украины, новом экономическом видении для Украины.

Я благодарю за это и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Темы, которые озвучиваются в Давосе всегда точно характеризует состояние современного мира и вызовы, которые возникают перед человечеством.

В этом году форум объединил лидеров для обсуждения важнейшей темы – сплоченного и устойчивого мира. Вы знаете, по моему мнению, Украине точно есть что сказать по этому поводу.

"Обыденные" катаклизмы

Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому миру? Это вопрос безопасности – как отдельного человека, так и целых стран, целых народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая переместила нас в новую эпоху.

То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, не все в этой эпохе является положительным. Торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений – это наше "новое нормально".

Это наводит на мысли, не летит ли этот мир в пропасть. Мы рискуем, что следующие поколения, страдая от климатических изменений, перманетных конфликтов, бедности и ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера в том, что имели действительный шанс договориться.

Самое страшное, что катаклизмы стали для человечества обыденными, потрясения стали иногда просто привычкой. Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю. Уже шестой год в моей стране идет война.

Война в Украине

Уже шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территорий, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Такое у нас "новое нормально".

Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим и тем, кто потерял дома, достаточно ли всемирной обеспокоенности и беспокойства? Этого мало. И это правда.

Это лишь один из примеров, который показывает, что нынешняя архитектура мира, к сожалению, уязвима. Существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее.

Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в фейсбук, когда репостят выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского самолета в Иране.

Означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства это уже теряет актуальность, а в ленту стучится уже новый громкий информационный повод.

Украина – стартап

Я не случайно и не зря уделяю так много внимания вопросу безопасности, ведь это очень важно для развития украинской экономики. В это же время наша философия – превратить свои проблемы в собственную силу.

Вызовы, которые предстали перед нами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, мы программируем себя на амбициозные задачи.

Какой, по вашему мнению, является задача для страны, потерявшей часть своей территории и является чуть ли не самой богатой в Европе? Мы хотим стать лидером в Восточной и Центральной Европе. Это амбициозные планы.

Считаете, что это невозможно? Много мировых единорогов начинали с безумных идей, несколькими сотрудниками и офисами в собственном гараже. Но нет ничего невозможного.

Новость дополняется ...

Смотрите видео выступления президента Владимира Зеленского на форуме в Давосе:

Стоит отметить, что после Давоса Зеленский отправится в Израиль, где намерен принять участие во Всемирном форуме Холокоста.

Кто от Украины поехал на форум в Давосе

президент Владимир Зеленский,

премьер-министр Алексей Гончарук,

министр иностранных дел Вадим Пристайко,

олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе,

нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,

исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.

Кроме того, 23 депутата от правящей партии "Слуга народа" также поехали от Украины на форум в Давосе.

Что известно об украинской программе форума в Давосе

22 января ожидаются речи Юлии Ковалев, заместителя Офиса Президента Украины и Дмитрия Сенниченко, председателя Фонда госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

22 января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского.

23-го января, выступят глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, депутат и заместитель председателя делегации Украины к Парламентской Ассамблее НАТО.

Не указанные в программе, но заявлены: Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк.

Интересно: Давос-2020: чего ждать миру и Украине

В течение всех дней Давоса, будет действовать "Украинский дом", уже третий год подряд. Он соберет вместе бизнесменов, стартаперов, политиков и чиновников.

В прошлом году, Украинский дом посетило 700 гостей. Поэтому в 2020, организаторы хотят "показать, что Украина – современное европейское государство с большой историей и глубокой культурой. Мы хотим показать фундаментальные изменения, которые двигают вперед бизнес и производство”.

Основной целью Украины будет провести переговоры, пусть и неформальные с как можно большой частью мирового экономического и политического истеблишмента и заручиться их поддержкой. Возможно, договориться о новых зарубежных инвестициях в нашу страну. Напомнить миру о ситуации в Украине.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.



Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. Говорится о климатических катастрофах, потерях биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.