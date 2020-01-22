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      Зеленский выступил на форуме в Давосе: главные тезисы

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      Владимир Зеленский выступил с речью в Давосе / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский выступил со специальным обращением во второй день Всемирного экономического форума в швейцарском Давосе. Он, в частности, напомнил о войне в Украине, назвал современные вызовы, стоящие перед миром, и призвал инвестировать в Украину.

      Выступление Президента Украины на экономическом форуме прямой речью приводит 24 канал.

      Смотрите также: Зеленский выступает на форуме в Давосе: онлайн-трансляция

      Об экономическом форуме в Давосе

      Мне очень приятно быть на 10-м юбилейном Всемирном экономическом форуме. Пользуясь своей возможностью, хочу отметить проект реформ Украины. Речь идет о сценарии будущего Украины, женевской инициативе относительно Украины, новом экономическом видении для Украины.

      Я благодарю за это и рассчитываю на дальнейшее плодотворное сотрудничество. Темы, которые озвучиваются в Давосе всегда точно характеризует состояние современного мира и вызовы, которые возникают перед человечеством.

      В этом году форум объединил лидеров для обсуждения важнейшей темы – сплоченного и устойчивого мира. Вы знаете, по моему мнению, Украине точно есть что сказать по этому поводу.

      "Обыденные" катаклизмы

      Какая самая большая угроза сплоченному и устойчивому миру? Это вопрос безопасности – как отдельного человека, так и целых стран, целых народов. Современный мир меняется с реактивной скоростью, которая  переместила нас в новую эпоху.

      То, что вчера казалось фантастикой, сегодня стало реальностью. Но, к сожалению, не все в этой эпохе является положительным. Торговые войны, перераспределение территорий, стремительный рост военных бюджетов, сепаратистские движения, выход стран из предыдущих международных соглашений – это наше "новое нормально".

      Это наводит на мысли, не летит ли этот мир в пропасть. Мы рискуем, что следующие поколения, страдая от климатических изменений, перманетных конфликтов, бедности и ограниченного доступа к пище, будут упрекать каждого мирового лидера в том, что имели действительный шанс договориться.

      Самое страшное, что катаклизмы стали для человечества обыденными, потрясения стали иногда просто привычкой. Как никто другой, я точно знаю, о чем сейчас говорю. Уже шестой год в моей стране идет война.

      Война в Украине

      Уже шестой год, как Россия аннексировала у нас часть территорий, несмотря на тысячи страниц международного права и сотни организаций, призванных его защищать. Такое у нас "новое нормально".

      Да, мир сплотился вокруг решения этих вопросов. Но достаточно ли украинцам, погибшим и тем, кто потерял дома, достаточно ли всемирной обеспокоенности и беспокойства? Этого мало. И это правда.

      Это лишь один из примеров, который показывает, что нынешняя архитектура мира, к сожалению, уязвима. Существующие институты не всегда работают так эффективно, как этого требует настоящее.

      Мир нуждается в переосмыслении и обновлении правил, особенно правил международной безопасности. Мир не может быть сплоченным только в фейсбук, когда репостят выступление Греты Тунберг, фото ужасных пожаров в Австралии или, к сожалению, сбитого украинского самолета в Иране.

      Означает ли это, что все сделали выводы? Нет. Потому что для большинства это уже теряет актуальность, а в ленту стучится уже новый громкий информационный повод.

      Украина – стартап

      Я не случайно и не зря уделяю так много внимания вопросу безопасности, ведь это очень важно для развития украинской экономики. В это же время наша философия – превратить свои проблемы в собственную силу.

      Вызовы, которые предстали перед нами, мобилизуют нас и заставляют двигаться быстрее, вдохновляют делать невероятное и невозможное. Мы программируем себя на позитивное мышление, мы программируем себя на амбициозные задачи.

      Какой, по вашему мнению, является задача для страны, потерявшей часть своей территории и является чуть ли не самой богатой в Европе? Мы хотим стать лидером в Восточной и Центральной Европе. Это амбициозные планы.

      Считаете, что это невозможно? Много мировых единорогов начинали с безумных идей, несколькими сотрудниками и офисами в собственном гараже. Но нет ничего невозможного.

       

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      Смотрите видео выступления президента Владимира Зеленского на форуме в Давосе:

      Стоит отметить, что после Давоса Зеленский отправится в Израиль, где намерен принять участие во Всемирном форуме Холокоста.

      Кто от Украины поехал на форум в Давосе

      • президент Владимир Зеленский,
      • премьер-министр Алексей Гончарук,
      • министр иностранных дел Вадим Пристайко,
      • олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе,
      • нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский,
      • генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко,
      • исполнительный директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дария Каленюк.

      Кроме того, 23 депутата от правящей партии "Слуга народа" также поехали от Украины на форум в Давосе.

      Что известно об украинской программе форума в Давосе

      • 22 января ожидаются речи Юлии Ковалев, заместителя Офиса Президента Украины и Дмитрия Сенниченко, председателя Фонда госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
      • 22 января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского.
      • 23-го января, выступят глава "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.
      • Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, депутат и заместитель председателя делегации Украины к Парламентской Ассамблее НАТО.
      • Не указанные в программе, но заявлены: Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк.

      Интересно: Давос-2020: чего ждать миру и Украине

      В течение всех дней Давоса, будет действовать "Украинский дом", уже третий год подряд. Он соберет вместе бизнесменов, стартаперов, политиков и чиновников.

      В прошлом году, Украинский дом посетило 700 гостей. Поэтому в 2020, организаторы хотят "показать, что Украина – современное европейское государство с большой историей и глубокой культурой. Мы хотим показать фундаментальные изменения, которые двигают вперед бизнес и производство”.

      Основной целью Украины будет провести переговоры, пусть и неформальные с как можно большой частью мирового экономического и политического истеблишмента и заручиться их поддержкой. Возможно, договориться о новых зарубежных инвестициях в нашу страну. Напомнить миру о ситуации в Украине.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологичными. Говорится о климатических катастрофах, потерях биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Давос 2020 Владимир Зеленский Новости политики Офіс Президента
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