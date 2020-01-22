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      Зеленский выступает на форуме в Давосе: онлайн-трансляция

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      Владимир Зеленский выступает на форуме в Давосе / president.gov.ua

      Президент Украины Владимир Зеленский выступает со специальным обращением на второй день Всемирного экономического форума в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января.

      Согласно программе форума, выступление начнется в 17:15 по киевскому времени и продлится полчаса. Стоит отметить, что после Давоса Зеленский отправится в Израиль, где намерен принять участие во Всемирном форуме Холокоста.

      К теме: Давос-2020: чего ждать миру и Украине

      Смотрите онлайн-трансляцию выступления президента Владимира Зеленского:

      Кто от Украины поехал на форум в Давосе

      Отметим, что Украину на форуме в Давосе представляет президент Владимир Зеленский, председатель правительства Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко и 23 депутата от провластной партии "Слуга Народа". Традиционно, будет и олигарх Виктор Пинчук, организатор Украинского завтрака.

      Среди оппозиционных парламентариев, можно ждать Вадима Новинского. Посетят Давос гендиректор ДТЭК Максим Тимченко и Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра Противодействия Коррупции.

      В течение всех дней Давоса, будет действовать "Украинский дом", уже третий год подряд. Он соберет вместе бизнесменов, стартаперов, политиков и чиновников.

      Что известно об украинской программе форума в Давосе

      • 22 января ожидаются речи Юлии Ковалив, заместителя Офиса Президента Украины и Дмитрия Сенниченко, главы Фонда Госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.
      • 22 января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского.
      • 23-го января, выступят председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.
      • Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, депутат и заместитель председателя делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО.
      • Не указаны  в программе, но заявлены: Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк.

      ​В прошлом году, Украинский дом посетило 700 гостей. Так в 2020, организаторы хотят "показать, что Украина – современное европейское государство с большой историей и глубокой культурой. Мы хотим показать фундаментальные изменения, которые двигают вперед бизнес и производство".

      Основной целью Украины будет провести переговоры, пусть и неформальные с как можно большей частью мирового экономического и политического истеблишмента и заручиться их поддержкой. Возможно, договориться о новых зарубежных инвестициях в нашу страну. Напомнить миру о ситуации в Украине.

      Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?
      Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.

      Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.

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      Автор: Эмал Наби
      Теги: Новости Украины Давос 2020 Владимир Зеленский Новости политики Офіс Президента Слуга народа
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