Зеленский выступает на форуме в Давосе: онлайн-трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский выступает со специальным обращением на второй день Всемирного экономического форума в Давосе, который стартовал во вторник, 21 января.

Согласно программе форума, выступление начнется в 17:15 по киевскому времени и продлится полчаса. Стоит отметить, что после Давоса Зеленский отправится в Израиль, где намерен принять участие во Всемирном форуме Холокоста.

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Смотрите онлайн-трансляцию выступления президента Владимира Зеленского:

Кто от Украины поехал на форум в Давосе

Отметим, что Украину на форуме в Давосе представляет президент Владимир Зеленский, председатель правительства Алексей Гончарук, министр иностранных дел Вадим Пристайко и 23 депутата от провластной партии "Слуга Народа". Традиционно, будет и олигарх Виктор Пинчук, организатор Украинского завтрака.

Среди оппозиционных парламентариев, можно ждать Вадима Новинского. Посетят Давос гендиректор ДТЭК Максим Тимченко и Дарья Каленюк, исполнительный директор Центра Противодействия Коррупции.

В течение всех дней Давоса, будет действовать "Украинский дом", уже третий год подряд. Он соберет вместе бизнесменов, стартаперов, политиков и чиновников.

Что известно об украинской программе форума в Давосе

22 января ожидаются речи Юлии Ковалив, заместителя Офиса Президента Украины и Дмитрия Сенниченко, главы Фонда Госимущества. Также ожидается выступление Давида Арахамии, председателя фракции "Слуга народа" в Верховной Раде.

22 января состоится закрытая встреча инвестиционного совета под руководством президента Зеленского.

23-го января, выступят председатель "Нафтогаза" Андрей Коболев и Алексей Борняков, заместитель министра цифровой трансформации Украины.

Вечером запланирован прием для "тех, кто движет реформы в Украине" с участием работников правительства, нардепов и дипломатов. Последней обратится к мировому сообществу Соломия Бобровская, депутат и заместитель председателя делегации Украины в Парламентской Ассамблее НАТО.

Не указаны в программе, но заявлены: Олег Сенцов, Виталий Кличко, Юрий Косюк.

​В прошлом году, Украинский дом посетило 700 гостей. Так в 2020, организаторы хотят "показать, что Украина – современное европейское государство с большой историей и глубокой культурой. Мы хотим показать фундаментальные изменения, которые двигают вперед бизнес и производство".

Основной целью Украины будет провести переговоры, пусть и неформальные с как можно большей частью мирового экономического и политического истеблишмента и заручиться их поддержкой. Возможно, договориться о новых зарубежных инвестициях в нашу страну. Напомнить миру о ситуации в Украине.

Что такое Всемирный экономический форум в Давосе?

Международная неправительственная организация, которая ежегодно организует встречу в Давосе (Швейцария). Это событие собирает около 2500 высших руководителей бизнеса, международных политических лидеров, избранных интеллектуалов и журналистов. Участники обсуждают наиболее актуальные вопросы, стоящие перед миром.



Главная тема нынешнего форума – формирование капитализма для всех заинтересованных сторон. Впервые за полувековую историю экономического форума в Давосе определено, что пять крупнейших мировых рисков являются экологическими. Речь идет о климатических катастрофах, потере биоразнообразия и разрушении наземных и водных экосистем.