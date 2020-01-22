Зеленський виступає на форумі у Давосі: онлайн-трансляція

22 січня Президент України Володимир Зеленський виступає зі спеціальним зверненням на другий день Всесвітнього економічного форуму у швейцарському Давосі, що стартував у вівторок у Швейцарії.

Згідно з програмою форуму, виступ розпочався о 17:15 за київським часом і триватиме пів години. Варто відзначити, що після Давосу Зеленський відправиться до Ізраїлю, де має намір взяти участь у Всесвітньому форумі Голокосту.

До теми: Давос-2020: на що чекати світу та Україні

Дивіться онлайн-трансляцію виступу Володимира Зеленського на форумі у Давосі:

Хто від України поїхав на форум у Давосі

Відзначимо, що Україну на цьогорічному форумі у Давосі представляє президент Володимир Зеленський, голова уряду Олексій Гончарук, міністр закордонних справ Вадим Пристайко та 23 депутати від провладної партії "Слуга Народу". Традиційно, буде й олігарх Віктор Пінчук, організатор Українського сніданку.

Серед опозиційних парламентарів, можна чекати Вадима Новинського. Відвідають Давос гендиректор ДТЕК Максим Тимченко і Дарія Каленюк, виконавча директорка Центру Протидії Корупції.

Протягом усіх днів Давосу, буде діяти "Український дім", вже третій рік поспіль. Він збере разом бізнесменів, стартаперів, політиків та урядовців.

Що відомо про українську програму форуму у Давосі

22 січня очікуються промови Юлії Ковалів, заступниці Офісу Президента України і Дмитра Сенниченка, голови Фонду Держмайна. Також очікується виступ Давида Арахамії, голови фракції “Слуга Народу” у Верховній Раді.

22 січня відбудеться закрита зустріч інвестиційної ради під проводом президента Зеленського.

23-го січня, виступлять голова "Нафтогазу" Андрій Коболєв і Олексій Борняков, заступник міністра цифрової трансформації України.

Ввечері запланований прийом для "тих, хто рухає реформи в Україні" за участю працівників уряду, нардепів та дипломатів. Останньою звернеться до світової спільноти Соломія Бобровська, депутатка та заступниця голови делегації України до Парламентської Асамблеї НАТО.

Не вказані у програмі, але заявлені: Олег Сенцов, Віталій Кличко, Юрій Косюк.

​Минулого року, Український дім відвідало 700 гостей. Тож у 2020, організатори хочуть "показати, що Україна - сучасна європейська держава з великою історією та глибокою культурою. Ми хочемо показати фундаментальні зміни, які рухають вперед бізнес та виробництво".

Основною ціллю України буде провести перемовини, хай і неформальні з якомога більшою частиною світового економічного та політичного істеблішменту та заручитись їх підтримкою. Можливо, домовитись про нові закордонні інвестиції у нашу країну. Нагадати світу про ситуацію в Україні.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч у Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.



Головна тема цьогорічного форуму — формування капіталізму для всіх зацікавлених сторін. Уперше за піввікову історію економічного форуму у Давосі визначено, що п'ять найбільших світових ризиків є екологічними. Мовиться про кліматичні катастрофи, втрату біорізноманіття та руйнування наземних і водних екосистем.