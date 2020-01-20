23 депутати зі "Слуги народу" поїдуть на форум у Давосі: відомі прізвища

23 народних депутати з фракції "Слуга народу" поїдуть на Всесвітній економічний форум у Давосі. До Швейцарії поїде і керівник фракції Давид Арахамія.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі фракції.

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Згідно з цією інформацією, у Давос на форум їдуть:

глава фракції Давид Арахамія,

його перший заступник Олександр Корнієнко,

заступник голови фракції Євгенія Кравчук,

Єлизавета Ясько,

Святослав Юраш,

Дмитро Наталуха,

Марина Бардіна,

Роксолана Підласа,

Юлія Овчиннікова.

Хто ще від України поїде на форум у Давос

президент України Володимир Зеленський,

прем'єр-міністр Олексій Гончарук,

міністр закордонних справ Вадим Пристайко,

олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,

нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,

генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,

виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції" Дарія Каленюк.

Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.

Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.