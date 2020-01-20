23 депутати зі "Слуги народу" поїдуть на форум у Давосі: відомі прізвища
23 народних депутати з фракції "Слуга народу" поїдуть на Всесвітній економічний форум у Давосі. До Швейцарії поїде і керівник фракції Давид Арахамія.
Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі фракції.
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Згідно з цією інформацією, у Давос на форум їдуть:
- глава фракції Давид Арахамія,
- його перший заступник Олександр Корнієнко,
- заступник голови фракції Євгенія Кравчук,
- Єлизавета Ясько,
- Святослав Юраш,
- Дмитро Наталуха,
- Марина Бардіна,
- Роксолана Підласа,
- Юлія Овчиннікова.
Хто ще від України поїде на форум у Давос
- президент України Володимир Зеленський,
- прем'єр-міністр Олексій Гончарук,
- міністр закордонних справ Вадим Пристайко,
- олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,
- нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,
- генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,
- виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції"Дарія Каленюк.
Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.
Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.