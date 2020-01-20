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      23 депутати зі "Слуги народу" поїдуть на форум у Давосі: відомі прізвища

      597 Читать новость на русском
      Давид Арахамія / ria.ru

      23 народних депутати з фракції "Слуга народу" поїдуть на Всесвітній економічний форум у Давосі. До Швейцарії поїде і керівник фракції Давид Арахамія.

      Про це агентству "Інтерфакс-Україна" повідомили у пресслужбі фракції.

      До теми: Гончарук полетить на форум в Давос разом з Зеленським

      Згідно з цією інформацією, у Давос на форум їдуть:

      • глава фракції Давид Арахамія,
      • його перший заступник Олександр Корнієнко,
      • заступник голови фракції Євгенія Кравчук,
      • Єлизавета Ясько,
      • Святослав Юраш,
      • Дмитро Наталуха,
      • Марина Бардіна,
      • Роксолана Підласа,
      • Юлія Овчиннікова.

      Хто ще від України поїде на форум у Давос

      • президент України Володимир Зеленський,
      • прем'єр-міністр Олексій Гончарук,
      • міністр закордонних справ Вадим Пристайко,
      • олігарх Віктор Пінчук, який щорічно організовує Український сніданок у Давосі,
      • нардеп від "Опозиційного блоку" Вадим Новинський,
      • генеральний директор ДТЕК Максим Тимченко,
      • виконавча директорка громадської організації "Центр протидії корупції"Дарія Каленюк.

      Всесвітній економічний форум запланований у швейцарському Давосі 21-24 січня.

      Що таке Всесвітній економічний форум у Давосі?Міжнародна неурядова організація, яка щороку організовує зустріч в Давосі (Швейцарія). Ця подія збирає близько 2500 вищих керівників бізнесу, міжнародних політичних лідерів, обраних інтелектуалів і журналістів. Учасники обговорюють найбільш актуальні питання, що стоять перед світом.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Швейцарія Слуга народу Давос Давид Арахамія Олександр Корнієнко
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